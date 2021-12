Jorge Rodríguez: estamos viviendo un verdadero milagro económico

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró este viernes que Venezuela está viviendo un verdadero milagro económico, tras haber derrotado la guerra multiforme emprendida en contra de Venezuela.

«Lo que acaba de exponer la Vicepresidenta es sinónimo de que este año ha sido de recuperación económica y que el resultado electoral del 21 de noviembre dice que Venezuela ama la paz, y eso es positivo para la economia nacional», dijo luego de recibir por parte de la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Presupuesto de la nación para el año 2022.

Rodríguez, felicitó al gabinete Ejecutivo de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro, por impulsar la educación, la salud y la inversión social en el país.

Agregó que muchas de las mejoras económicas en el país se han ejecutado en silencio para poder llevarlas a cabo. «Maduro ha actuado siempre en silencio, no de haber sido asi no se hubiese logrado pasar el Clap de productos importados a productos nacional, no se hubiese podido traer las vacunas ni se hubiesen podido recuperar las refinerias», dijo.

«Cuando habamos de milagro económico lo hacemos porque ningún país con más del 90% de los recursos bloqueados logra vacunar al 85% de la población, ni derrotar una pandemia», dijo.