Jorge Rodríguez exhorta a no olvidar tantos crímenes contra el pueblo

Jorge Rodríguez, diputado electo el pasado 6 de diciembre a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), reafirmó el compromiso de las y los parlamentarios al diálogo, “estamos ahí para emprender un proceso profundo que nos lleve a la reconciliación a las venezolanas y a los venezolanos, pero ese diálogo y esa reconciliación no puede ser en medio de la amnesia, el olvido no puede ocurrir frente a tantos crímenes que se han cometidos en contra del pueblo de Venezuela, con olvido no lograremos el diálogo, con olvido no lograremos reconciliación, ¡perdón si, pero sin olvido!”.

Durante un encuentro de diputados y diputadas electas a la Asamblea Nacional con el presidente Nicolás Maduro, Rodríguez reiteró la responsabilidad de cada uno de los diputados y diputadas electas el pasado 6 de diciembre “de ser más que una voz, un oído (…) Nosotros estamos allí para escuchar, para escuchar el rumor profundo del pueblo de Venezuela, para escuchar sus vicisitudes, de sus luchas, de su capacidad de mirada puesta en el futuro”.

“Las diputadas y diputados tenemos una gran responsabilidad otorgada por el pueblo el pasado 6 de diciembre, el pueblo nos dijo que debemos rescatar ese poder que ha sido tan agredido durante estos últimos 5 años”, acotó.

Rodríguez recalcó que a pesar del bloqueo unilateral e ilegal, frente a las sanciones y en medio de las peores agresiones contra Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos (EEUU), conformaron una voz muy potente que fue la voz del pueblo venezolano “una voz que dijo vayan a rescatar ese poder que ha sido vilipendiado, mancillado, agredido, que ha servido de epicentro para las peores agresiones en contra del pueblo de Venezuela, para el peor ejercicio de violencia, para el peor ejercicio de agresión contra nuestra soberanía y a nuestro ser como venezolano y patriota”.