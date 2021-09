Jorge Rodríguez: Hasta los empresarios de EEUU se quejan de las sanciones

El jefe de la delegación del gobierno para el diálogo en México, Jorge Rodríguez, destacó que el sector empresarial venezolano ha sido uno de los más afectados por el sobrecumplimiento de las medidas coercitivas unilaterales, hecho que refrendó la propia Cámara de comercio de EEUU, al criticar las mal llamadas sanciones, “porque han perdido posibilidades de negocio”.

“Llevamos una carta a la mesa de negociación, firmada por el presidente de Fedecámaras donde se señalaba que una de las principales víctimas de estas medidas cohercitivas unilaterales y del sobrecumplimuento de estas medidas era precisamente e empresariado venezolano”.

Desde la sede del parlamento venezolano, explicó, “ya llevamos a la mesa de negociación en México las pruebas todo lo que ha hecho el Gobierno Bolivariano contra la Covid-19 a través de la comisión presidencial . “En estos momentos Venezuela cuenta con la capacidad de vacunas suficientes para proceder a vacunar y lograr la inmunidad de rebaño hacia finales de este año 2021”, sentenció.

Destacó que se ha demostrado cómo ha sido el proceso para vencer el bloqueo y poder pasar las medicinas, como el Remdisivir, especial para combatir el covid-19, las cuales debieron pasar hasta por cinco aviones para poder llegar al país y eludir “el bloqueo criminal”.

“Hemos logrados traer las vacunas a través de gestiones engorrosas, las vacunas no han llegado por las vías normales como en otros países porque el bloqueo no lo ha permitido. Al igual que no permite que llegue la comida para el pueblo”, dijo a la vez que recordó que al país no ha llegado ni una sola inyectadora con el dinero que “supuestamente destinaron de Monomeros para eso”, denunció.

“Ya hemos demostrado como hemos podido combatir la pandemia del Covid-19. Ahora vamos a instalar la mesa social para recuperar los activos de Venezuela”.

En la próxima sesión presentaremos pruebas sobre lo que estas medidas han rep