Jorge Rodríguez: Hay una presencia masiva de electores por el simulacro

El coordinador general del Comando de Campaña “Venezuela Nuestra del siglo XXI”, Jorge Rodríguez, destacó la “masiva participación de electores por el simulacro” de este domingo 30 de junio, de cara a lo que será la elección presidencial del 28-J.

Rodríguez afirmó que es esplendoroso lo que “está pasando el día de hoy”, porque a su juicio es el respeto por el pueblo de que pueda elegir a su candidato sin interferencia de nadie. “Esta es la realidad de Venezuela y cada vez que un grupo quiere revertir la paz, encontrará un pueblo en la calle”.

“La gente quiere participar y dar una lección a aquellos que han mentido”, dijo, al tiempo que invitó a todos los factores a acercarse a los centros de votación “para que ven el mensaje de paz que está enviando el pueblo de Venezuela al mundo”.

#EnVideo📹| Coordinador General del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, @jorgerpsuv destacó la fuerza de la maquinaria electoral del GPP y las organizaciones sociales de la Revolución Bolivariana que participan en el Simulacro Electoral.#SimulacroPorLaPaz pic.twitter.com/J09JBUDlBK — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) June 30, 2024

El simulacro será un reflejo de lo que ocurrirá el próximo 28J, afirmó Rodríguez, quien llamó a los electores a acudir a los centros electorales para seguir “con la fiesta electoral” y así conocer el proceso de votación.

En este sentido llamó, “a todos los venezolanos decentes y buenos que han resistido las peores sanciones y que hoy están en este simulacro proyectando el futuro que todos queremos”. a su vez que expresó sentirse “conmovido y siempre el pueblo dando lecciones de paz , concordia, encuentro, de ética, siendo lo que es un simulacro para que el CNE pueda probar el despliegue técnico del mejor sistema electoral del mundo. Nadie se ha querido quedar por fuera, hay colas en todos los centros y las 3006 mesas activadas”.

Reiteró la presencia masiva del pueblo de Venezuela que “no quieren quedarse por fuera en esta elección, a pesar de los que quieren violencia, a las minorías que buscan otras salidas, siempre se impone el cariz democrático del pueblo de Venezuela, parece una verdadera elección”.

“a estas horas de la tarde hay gente participando, felicito al pueblo, al CNE, a la FANB y que sigan los preparativos de la fiesta electoral del próximo 28 de julio.Estamos profundamente satisfechos con este simulacro”, agregó en rueda de prensa tras ejercer su derecho al sufragio.

Con respecto a los resultados, Rodríguez recalcó que, “tenemos resultados alentadores del despliegue de la maquinaria, siempre hemos dicho que en este proceso de renovación de las fuerzas de la revolución apelábamos a la maquinaria de verdad y hoy demostramos la fuerza que esa maquinaria ha desplegado. Procura la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales que tienen las comunidades, las misiones y grandes misiones, los defensores de la patria, la milicia, el Gran Polo Patriótico, los jóvenes, abuelos y abuelas. Hemos notado inmensa participación de los abuelos y abuelas”.

“Creemos que hay una gran confianza en las propuestas que venimos desarrollando y a esta maquinaria le roncan los motores y estamos preparados para el 28 de julio”, afirmó.

Una verdadera demostración de democracia

El coordinador general del Comando de Campaña “Venezuela Nuestra del siglo XXI”, Jorge Rodríguez, destacó “que Le estamos demostrando al mundo entero lo sólida que es la democracia venezolana. El pueblo de Venezuela se está organizando para participar el 28 de julio”, asimismo reflexionó sobre “algunos sectores que no participan verán, nosotros estamos proyectando voto por voto lo que se está dando en este simulacro. No nos vamos a dormir y les decimos a las millones de personas que esta no es la elección que es el próximo 28 de julio. Lo que ocurre en el simulacro se repite en el día de la elección. Nos aproximamos a la realidad”.

“Ningún país del mundo realiza este tipo de actividad para organizar las elecciones. Nuestro candidato está en un peregrinar pueblo por pueblo, hablando con la gente en la calle”, argumentó de nuevo ante la pregunta de los periodistas. Rodríguez aprovechó la ocasión para resaltar que este proceso “es una lección no solo para nosotros sino para el mundo entero, la gente con este simulacro demuestra la fuerza que tiene la democracia de Venezuela. Este es un mensaje para el mundo al derecho que tienen los venezolanos para escoger al Presidente de Venezuela, ojalá algunos que se han equivocado tomen escarmiento”.

“Ojalá la arrogancia pueda escudriñar la realidad, nos costó pero logramos la paz de la República, nos costó recuperar al país somos el segundo país más seguro del continente americano, no creemos en asonadas ni golpes, cada vez que un sector lo intenta se encuentra con el pueblo en la calle”, dijo.

Finalizó diciendo que “nosotros le podemos dar lecciones de democracia al imperio(…) Les decimos a las millones de personas que se mantengan en los centros de votación para participar en el Simulacro Electoral, pero esta no es la elección del 28Jul”.