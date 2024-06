Jorge Rodríguez: Oposición ya tiene montada matriz del fraude

Este martes, al ofrecer declaraciones a los representantes de los medios, Jorge Rodríguez, coordinador general del Comando de Campaña Venezuela Nuestra del siglo XXI, señaló que la extrema derecha ya tiene montada en Venezuela la matriz del fraude para, a partir de ésta, intentar instalar la violencia, ante lo que advirtió que no se los permitirán.

Al responder las preguntas de los periodistas desde el Teatro Bolívar en Caracas, Rodríguez afirmó que, al igual que la ultra derecha mexicana, la de Venezuela cantará fraude después de perder las elecciones presidenciales del 28 de julio y a través de su engaño buscarán generar desestabilización y violencia.

“No solamente van a cantar fraude”, dijo.

“El que vulnere la paz de la República, antes, durante o después de las elecciones tiene que ir para la cárcel”, sentenció.

“Aquí vamos a unas elecciones en paz, comprométanse a reconocer los resultados”, afirmó Rodríguez.

Denuncian verdaderos planes de la derecha

Al respecto, Rodríguez advirtió que conocen la verdad de estos planes de la extrema derecha, aunque algunos opositores pretenden “hacerse los locos”, entre los cuales hizo referencia a un gobernador, un exdirigente político estudiantil y un mediador en la mesa de Barbados.

“Se hacen los locos porque ustedes saben cuál es el plan violento de este sector de la derecha“, afirmó.

En este sentido, destacó la importancia de denunciar oportunamente estos planes que buscan perturbar la paz de los venezolanos para derrotarlos y hacer que todo la población se alíe en la búsqueda de la paz.

“Porque eso es lo que la gente quiere, la gente lo que quiere es estar en paz”, aseveró, al tiempo que reiteró que no permitirán que sectores radicales vuelvan a imponer la violencia.

“Este pueblo quiere paz y la gente va a defender la paz, no solamente la vamos a defender con la institucionalidad, la vamos a defender con la gente en la calle (…) Les exigimos que respeten la Constitución, las leyes y la paz de la República, porque no vamos a tener contemplación”, expresó.

#EnVideo📹| Coordinador General del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, @jorgerpsuv exigió respeto a la Constitución, las leyes y la paz del país.#AfirmativosYPaLante pic.twitter.com/CJmTOHxkcr — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) June 4, 2024

El también presidente de la Asamblea Nacional (AN) afirmó que la derecha no sabe qué hacer ante el peso de la realidad, que ha llevado a los representantes de supuestas encuestadoras, que en realidad son agentes de la derecha, a señalar que no pueden subestimar a Nicolás Maduro.

Asimismo, recordó varias de las múltiples ocasiones en las que actores de derecha han cantado fraude sin pruebas en Venezuela, tras perder las elecciones.