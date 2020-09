Jorge Rodríguez: opositores están de rodillas ante el imperio que nos bloquea

El jefe del Comando de Campaña Darío Vivas, Jorge Rodríguez, destacó este jueves que los opositores que encabezan la Asamblea Nacional (AN) se han dedicaco ha generar la peor conspiración contra el país, «de rodillas ante el imperio que nos bloquea», dijo, al referirse al bloqueo económico del que es víctima Venezuela.

Desde la juramentación de los candidatos del Comando en Caracas y Miranda, dijo que en la Asamblea Nacional se aliaron con las oligarquías extremistas y asesinas como el gobierno de Iván Duque para apoyar una injerencia de bandas paramilitares para atacar a Venezuela.

Denunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha fracasado en el intento por sabotear las elecciones parlamentarias en Venezuela, «ya eligió y eligió a la nada, ahora le toca elegir a Caracas, ahora vamos por el retorno. Para regresar victoriosos con nuestros símbolos, con el ejemplo de nuestros gigantes», dijo.

Recordó al pueblo de Venezuela, por qué hay que salir a votar el próximo 6 de diciembre, «en la AN creyeron que atacando y cometiendo crímenes de lesa humanidad, iban a detener la voluntad de un pueblo soberano y se equivocaron, por eso debemos recuperar esos espacios», dijo el también candidato parlamentario por Caracas.

Rodríguez, ratificó que «la lucha que hoy emprendemos los hombres y mujeres es a la paz, a la soberanía, a la libertad que están contemplados en la Constitución del 99 enmarcados por el Comandante Hugo Chávez», agregó.

Desde el estado Miranda, recordó como los integrantes de la derecha venezolana se han hecho millonarios con el dinero que le han robado a los venezolanos. «Nos han robado millones de dólares y han bloqueado de forma criminal a Venezuela», denunció.

«Tenemos una batalla trascendente, fundamental. No es solo que está establecido en la Constitución que hay que elegir una nueva AN, no es solo eso, es uno de los pocos lapsos que debemos aprovechar, la lucha electoral», dijo.

Agregó que Venezuela está bajo la amenaza histórica más criminal de la historia. «Es tal la amenaza que los medios de comunicación de EE.UU. se asombra, porque hemos sido atacados con nuevas técnicas de guerra», dijo.

Jorge Rodríguez acusó a Donald Trump; al colombiano Iván Duque y al brasileño Jair Bolsonaro, de haber elegido a “La Nada” (Guaidó) y fracasaron.

“Eligieron y en acto de bufa estupidez pusieron a La Nada a autoproclamarse en un plaza del este de Caracas”, recordó, para advertir que ahora viene la verdadera elección con el pueblo venezolano decidiendo sus parlamentarios el 6D, para recuperar al Poder Legislativo.

“Vamos por 8 diputados por lista y ganar los 5 circuitos de la ciudad de Caracas, para regresar victoriosos (a la AN) con nuestros símbolos, con nuestros próceres y del ejemplo del gigante Chávez, con irreductible derecho a la libertad, a la independencia y a la soberanía”, informó sobre la campaña que se lleva a cabo en Caracas.