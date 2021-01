Jorge Rodríguez: Reconocimiento internacional no nos quita el sueño

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez se refirió a las acciones empredidas por Gobiernos de Europa y Norteamerica en torno al desconocimiento del nuevo parlamento y denunció que esto obedece a la continuidad de los planes de destrucción de Venezuela que impulsaban estos países con el apoyo del legislativo dominado por la oposición.

“Al parlamento venezolano no le quita el sueño que un Gobierno extranjero reconozca o no, eso no está en la Constitución. A nosotros nos interesa es el reconococimiento del pueblo de Venezuela y eso está demostrado”, enfatizó durante entrevista concedida a la televisora Globovisión.

Sostuvo que este desconocimiento se suma a las acciones que promueven estos gobernantes y organismos como la Unión Europea con el objeto de destruir al país a través del desconocimiento de la institucionalidad venezolana que no esté a su servicio.

“Hubo una acción, una intención, una planificación, una táctica y una estrategia para destruir a Venezuela, para robarle el territorio, para asfixiar a las muejres y hombres de Venezuela, y la intención era apoderarse de las riquezas venezolanas, la intención era acabar con Venezuela para apoderarse de ella”, acusó.

Al respecto, reiteró la importancia del diálogo para afrontar la problemática interna del país sin injerencias externas, al tiempo que no desestimó la participación de estos organismos “siempre y cuando no actúen como Trump que saboteó el diálogo en Dominicana y Barbados”.

Trump debería autosancionarse

Rodríguez se refirió a los recientes acontecimientos acaecidos en Estados Unidos con la toma del Capitolio por parte de seguidores del presidente Donald Trump, evento por el cual está siendo objeto de críticas y cuestionamientos por parte de la élite política norteamericana.

“Todos los poderes de los EEUU quedaron al descubierto porque imagina si eso hubiese ocurrido en Caracas, Beijing o Moscú; sanciones. El presidente Trump debería estarse autosancionando y mandando portaviones a las costas estadounidenses”, apuntó.

Llamó la atención sobre la decisión de Facebook y Twitter de suspender al magnate norteamericano y señaló que esta es una demostración de la censiura que imponen poderes fácticos que han sido denunciados en Venezuela por sus constantes ataques contra instituciones y autoridades del país.

“¿Cuántas veces no les han cerrado las cuentas a instituciones venezolanas? Al presidente Maduro no se le permite emplear publicidad por Facebook o Youtube por ejemplo, pero a la par tu si ves publicidad del bobo de Guaidó promoviendo su absurdo plan”, subrayó.

El presidente del parlamento indicó que ante estos hechos se debe abrir un debate en torno a estos poderes fácticos que en reiteradas ocasiones han atentado contra Venezuela y sus instituciones.

“Trump lo que hizo fue recibir una cucharada de la medicina que empleó contra Venezuela”, sentenció.