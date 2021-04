José Brito: Monómeros es usada por narcos colombianos

Encomendado a las manos de Dios y los médicos estuvo el diputado José Brito durante 30 días en que sufrió la enfermedad del coronavirus, de acuerdo a su testimonio. Ya incorporado a sus labores parlamentarias, Brito, ex militante de Primero Justicia y ahora en las filas de Primero Venezuela, prosigue al frente de la Comisión Especial designada para investigar los hechos perpetrados por la Asamblea Nacional correspondiente al periodo 2016-2020.

Promete para esta semana dar detalles de hallazgos detectados en el manejo de una empresa del estado venezolano controlada por un colega suyo en la anterior AN que dice ser “Presidente de la República”. Pero en la entrevista que nos concedió vía Zoom, Brito asomó de qué se trata ese nuevo capítulo en la trama protagonizada por ex diputados opositores.

Al momento de responder nuestras preguntas, Brito se encontraba en El Tigre (Anzoátegui) de donde es oriundo, preparando el relanzamiento de Gente en el Aire, programa que moderó durante 20 años desde el Circuito Órbita. En esa ciudad oriental nació la vocación política de Brito quien fue delegado estudiantil en el liceo y la universidad. El parlamentario es titulado en Administrador, Comunicador Social y Derecho por lo cual aclara que vive de esas carreras, no de la política. “La política no ha sido su modus vivendi”, dijo.

– ¿Qué balance tiene la Comisión Especial presidida por usted la cual investiga al anterior parlamento?

-Es una comisión muy compleja porque somos parlamentarios de oposición que investiga la AN 2016-21 donde todos los presidentes son personas de oposición. Entonces cualquiera pudiese decir ‘un diputado de oposición investigando a diputados opositores’. Algunos me señalan y me dicen que por qué no investigo la corrupción roja-rojita. Yo les respondo que también formo parte de la Comisión Permanente de Contraloría y lógicamente allí se va a investigar la corrupción roja-rojita, azul-azulita, amarilla-amarillita, pero en este caso esta es una comisión que tiene una función específica y es: hacer una investigación perpetrados a la República; daños en lo humano, en lo social, en lo económico, que al final de cuentas es un amplio compendio.

-¿Y hasta ahora qué daños perpetrados han cuantificado en los político, social y económico?

-Si vamos al lado humano, aquí se jugó con la esperanza de una parte importante de la población que yo pudiera decir mayoritaria, otros pudieran decir que no es mayoritaria que aspira y quiere un cambio. En lo económico creo que es un daño terrible puesto que es un hecho inédito porque diputados de Venezuela promovieron, impulsaron y se hicieron cómplices necesarios de un grupo de países para que se hiciera de las riquezas del país de manera formal, como por ejemplo el Departamento del Tesoro norteamericano. Este es un hecho inédito: que otro país tenga resguardado, entre comillas, los recursos del Estado venezolano.

-¿A cuánto asciende ese daño económico que usted describe?

-Solamente en cuentas del City Bank hay más de 30 mil millones de dólares represados que pudieran ser perfectamente las reservas internacionales de este país. Eso incide además, en los temas macroeconómicos y en déficit fiscal que tiene el país, en el Producto Interno Bruto. Pero también estamos hablando de lo que dejó de ingresar al país, producto de lo que algunos han llamado bloqueo, otros han denominado sanciones. Para mí, son medidas coercitivas unilaterales que en lo económico han imposibilitado por ejemplo la comercialización de crudo.

-¿La Comisión Especial ha entrevistado a personas conocedoras de esa materia para documentar esa situación?

-Nosotros hemos recibido a cualquier cantidad de investigadores de distintas universidades, de organizaciones no gubernamentales. Por cierto una de las más recientes que recibimos fue la doctora Pascualina Cursio. Ella refería un daño patrimonial que asciende a los 190 mil millones de dólares. Una cifra monstruosa porque no es solamente lo que está represado en cuentas bancarias tanto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como de países europeos, sino lo que dejó de entrar durante todos estos años al país. Y aquí no es un daño que se le hace al gobierno de Nicolás Maduro o al régimen de Nicolás Maduro como se le quiera llamar, sino al ciudadano común y corriente.

-La Comisión también ha investigado el tema de las ONG y su eventual incidencia en esos daños perpetrados a Venezuela. ¿Qué responsabilidad han encontrado?

-Un grupo de ONG se terminaron convirtiendo en los cómplices necesarios para la apropiación indebida de dinero proveniente de ayuda humanitaria de recursos foráneos como también de recursos propios del Estado venezolano.

-¿Hay algunos ejemplos de eso?

-Por ejemplo, cada recurso que se bajaba a través de las organizaciones no gubernamentales, requería de lo que ellos denominaron los implementadores. Eran los que desarrollaban…es como que una ONG para que traiga migrantes y atenderlos con frazadas y medicamentos. Entonces dicen ‘bueno el implementador es fulano de tal; entonces ese implementador de ese programa cobra el 30%”. Es decir, el gran negocio son los implementadores que se terminan quedando con 30%.

-¿Y dónde está ese dinero?

-Crearon un fondo llamado Fondo de Inversiones de Venezuela, Fivendev con cuentas en Sudáfrica que hemos podido determinar a través de la investigación, donde iban a parar dineros de donaciones de estos implementadores. Es un fondo creado por dos personas, uno de ellos primo-hermano de Juan Gerardo Guaidó Marquez. Fue creado para poder justificar ante la banca internacional estos recursos que provienen del ejercicio de hacer de este movimiento, entre comillas, opositor en Venezuela, un gran negocio. Ese dinero terminó en manos distintas de lo que tiene que ver con ayuda humanitaria. Eso es muy triste tener que decirlo. Además, el tutelaje muy marcado de Estados Unidos sobre algunos actores de la política nacional.

-¿Hay nombres y apellidos de esos actores sobre los cuales EEUU ha tutelado marcadamente?

-Por ejemplo, ¿por qué Acción Democrática en la figura de Henry Ramos Allup, no participó en el proceso electoral presidencial del año 2018 y en las parlamentarias de 2020?. Quiero señalarlo de manera muy responsable: Estados Unidos han utilizado medidas coercitivas contra los hijos de Ramos Allup. Ramos Allup, apenas tres meses antes que se convocara un proceso electoral, estaba de acuerdo en participar, pero de la noche a la mañana cambió de opinión. Eso generó una fricción tal que quien fungía como secretario de organización de AD, Bernabé Gutiérrez, es hoy día nuevo secretario general. El tema de Primero Justicia donde sus principales dirigentes están fuera del país tutelados por Estados Unidos. El tema de Un Nuevo Tiempo, de Manuel Rosales, donde hay una presión. Los verdaderos políticos cedieron ante las presiones de la plutocracia venezolana.

-Volviendo al tema del Fondo de Inversiones de Venezuela, ¿eso todavía existe?, ¿cuánto dinero hay allí?

-El tema es el siguiente: ese fondo no tiene estructura orgánica, es decir, ese no es un fondo oficial; eso no algo que está Gaceta. No. Eso fue un parapeto para hacerse de un dinero que era para la ayuda humanitaria o actividades relacionadas con el devenir político en Venezuela. La última información que manejamos por estados de cuenta, ya ese fondo prácticamente lo rasparon y allí no hay dinero.

-¿No se sabe cuánto dinero hubo en ese fondo?

-Fíjese lo siguiente, en España se hicieron una serie de jornadas para la recolección de recursos. Déjeme decirle que en la última conferencia de donantes, fue un hecho público, recaudaron 500 millones de euros. Vaya usted a saber dónde están esos 500 millones de euros. Y por lo menos se realizaron dos más conferencia de donantes. Es mucho dinero el que se ha manejado.

-La anterior AN designó directivas de Citgo y Monómeros, actos que fueron anulados por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero, ¿qué evaluó la Comisión presidida por usted en esos dos “administraciones”?

-Las investigaciones han arrojado que quien vendía el crudo para ser refinado a través de Citgo es una persona ligada a Henry Ramos Allup, por ejemplo. El caso de Monómeros. Mira en los próximos días nosotros vamos a anunciar una investigación que de verdad es muy vergonzosa. Vamos a presentar al país situaciones como el de una empresa de fertilizantes, Monómeros colombo-venezolano está siendo utilizada como plataforma de grupos delincuenciales colombianos. No quiero dar más detalles para no enturbiar la investigación. ¿Cómo se repartieron Monómeros?. Esto es tuyo, esto es mío; esta es la cuota de Primero Justicia, esta es la cuota de AD, de Un Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular.

-¿Qué pretendía esa dirigencia con ese tipo de acciones investigadas por la Comisión Especial?

-Este grupo de personas que en algún momento tuvo la responsabilidad de la franquicia de la oposición en Venezuela, de verdad que sus verdaderas intenciones no era hacerse del poder político formal, sino generar una suerte de nuevo estatus quo donde se compartiera el poder: un grupo maneja los reales del petróleo y otro los reales del oro. La realidad de este país es que unos manejan Pequiven, pero otros Monómeros.

-Y parece que en esa repartición que usted describe ingresó un grupo de delincuencia organizada colombiano. ¿Es así?

-Sí, sí, pero quiero off de record adelantarle a qué hemos llegado. Detectamos que Monómeros, entre su stand de productos, estaban fabricando mucho más urea. Eso nos llamó poderosamente la atención. Cuando empezamos a investigar encontramos que dentro de la directiva ad-hoc de la Corporación Venezolana de Petróleo está Guillermo Benzecry Izaguirre, hijo de Guillermo Benzecry, conocido criador de caballos. En Colombia le dicen caballistas; hermano de Roberto Benzecry Izaguirre, La Corporación Venezolana de Petróleo, opera desde las oficinas de Monómeros en Cali, Colombia y a través de la figura de Guillermo Benzecry Izaguirre, se estaría incidiendo para el aumento de la producción de urea en detrimento de otros fertilizantes. La mayoría de esta sobreproducción de urea estaría siendo adquirida por un holding de empresas que maneja, dirige y planifica su hermano Roberto Benzecry Izaguirre. Ellos tienen marcada vinculación con el lugarteniente de Pablo Escobar Gaviria que es Fabio Ochoa. Y éste holding de empresas estaría vendiéndole urea al cartel de los Ochoa y el cartel que maneja alias Doble Rueda, señalado de ser el que manejaba los campamentos cuando la Operación Gedeón. Es decir, el verdadero negocio de Monómeros es suministrar urea a los carteles del narcotráfico colombiano.

-¿Cuánto peso ha tenido cierta dirigencia opositora en la imposición de medidas contra Venezuela por parte de Estados Unidos y Europa?

-Yo pudiera preguntar, ¿qué ha hecho José Brito para que desde el Departamento de Estado norteamericano se le aplique una medida coercitiva?. Lamentablemente los que asumieron por algunos años, con la anuencia de todos nosotros, cuando vieron en peligro, en riesgo, la franquicia que estaban manejando, bueno promovieron un conjunto de sanciones ante los Estados Unidos y luego ante la Unión Europea contra Venezuela y dirigentes. Es decir, es una medida coercitiva, de chantaje, pero es una forma decirle a los demás ‘mira lo que le hicimos a Pedro, María, Juan a Teresa, mira lo que te puede pasar a tí’. Nosotros cuando insurgimos contra lo que consideramos una burla, una estafa a la esperanza de cambio en Venezuela éramos más de 70 parlamentarios y al final quedamos unos 30, el resto, la mayoría fueron amenazados, chantajeados con que le iban a quitar la visa, sacarle los hijos de Estados Unidos, impedirle la entrada a esa nación. A mí en lo particular el jefe de la fracción de mi partido en su momento me dijo que abandonara ese movimiento insurgente porque me iban a sancionar desde Estados Unidos. Yo le dije que no tenía visa ni dinero en el exterior. Yo hablé con dos de mis hijas que están fuera del país y ellas decidieron regresar. Eso ocurrió con muchos compañeros.

-¿Estamos lejos de que se levanten esas medidas impuestas tanto a Venezuela como a muchos de sus dirigentes políticos?

-Yo pudiera entender la estrategia que Estados Unidos se planteó frente a Cuba, por ejemplo. Porque ellos al final terminaron desarrollando unos pantanos, una zona pantanosa de la Florida, Miami, con toda la emigración cubana y el dinero que eso generó. Pero esa no es la realidad con Venezuela, Quienes están asesorando (al presidente Joe Biden) los conducen a un nuevo error, un nuevo horror. Porque eso en lugar de acercar la posibilidad de una solución, la aleja. Aquí tenemos que encontrar entre todos la construcción de una ruta de salida para los que hoy son Gobierno. Si usted le va a decir al que hoy es Gobierno que lo fusilará mañana cuando deje el Gobierno, bueno ese dice ‘no saldré nunca y si me sacas me tendrás que sacar con los pies pa’lante, muerto’.

-¿Esto que pasa en Apure, donde la Fanb y grupos irregulares colombianos se enfrentan, forma parte de esa estrategia llevada a cabo por Estados Unidos y determinada dirigencia opositora?

-Toda esta situación de caldear la frontera como tal…nosotros tenemos que recordar por ejemplo, qué pasó en el estado Bolívar, en los estados fronterizos, bueno, allí está un poco de gente presa, unos muertos, otros quedaron heridos. Buscando con acciones locas y desesperadas, en el caso de los asaltos al fuerte Luepa y otros fuertes militares en el estado Bolívar. Ni se diga lo que ocurre en la frontera Táchira-Colombia. Pero lo que hoy está pasando en Apure, tiene que ver en buena parte con la distensión política y la actuación de grupos irregulares que están buscando la desestabilización de este país. Eso en modo alguno contribuye a la solución.

-¿Usted va a participar en las venideras elecciones? ¿Con cuál tarjeta iría?

-Somos coherentes al decir que es por la vía electoral, en la construcción de una nueva mayoría como vamos a lograr el desplazamiento político de los que hoy son Gobierno. Lógicamente, vienen unas megalecciones y nosotros desde Primero Venezuela vamos a participar. Nosotros estamos participando en la Plataforma Democrática Nacional que es el nuevo nombre que se le ha dado a la alianza democrática (opositora) hacia la unidad superior. Presentaremos candidatos en todos los estados del país, en los 335 municipios, en los 2 mil y tantos representantes ante los consejos legislativos regionales. Creemos que a través de esta gran alianza tenemos que repolitizar al país. Estas elecciones revisten un carácter muy importante porque luego de estos desaciertos en la lucha para lograr un cambio en Venezuela, creo que el cambio tiene que darse de abajo hacia arriba. Nosotros no podemos conformarnos en solamente jugar al antigobierno y navegar frente a la crisis, frente al desastre. Creo que también tenemos que decir qué somos nosotros, cuál es la visión de país que tenemos. Decirle a la gente ‘esto está mal, esto no anda bien, pero éste es nuestro planteamiento’.

-¿Entonces ustedes con una tarjeta única o cada partido con la suya?

-Nosotros vamos con una plataforma de partidos. Que esa plataforma de partidos, bien amplia, tenga candidatos únicos. Es decir, que tengamos candidatos a gobernadores, alcaldes…todos respaldados por esta plataforma. ¿Qué estamos buscando?, los mecanismos que nos permitan encontrar los puntos de coincidencia para que tengamos candidatos únicos. Vamos a privilegiar los consensos. Tanto consenso como sea posible, tanta primaria si fuese el caso, como sea necesario. Porque aquí el que pretenda hacerse de posiciones de poder, para luego esas posiciones tomarla como una trinchera para continuar cometiendo los errores que se han cometido hasta el presente, de buscar la vía insurreccional, bueno no podemos hacer comparsa de eso.

-¿Usted también carga sus esposas en el bolsillo al igual que la diputada Iris Varela?

-Tengo bien claro no confundir justicia con el despropósito de la venganza. Yo sé lo que es realmente el Estado de derecho y garantizar el debido proceso, el derecho a la legítima defensa y a la presunción de inocencia. Ni soy policía y tengo bien claro cuál es mi función como parlamentario y hasta dónde llegan funciones. La Asamblea Nacional tiene la misión de, si encuentra, y como pareciera indicar que hay elementos de convicción que indican que se incurrió en un daño patrimonial a la nación, entonces será plenaria, una vez que presentemos el informe definitivo, la que va a determinar la responsabilidad política sobre estas personas. De las sanciones penales y administrativas a que hubiere lugar, será a través de las instancias correspondientes que actuarán sobre el particular.

Al detal

+ ”Aquí hay actores políticos que conspiraron con la política como herramienta y alternativa de cambio. La política ciertamente tiene que ser la herramienta para los cambios. ¿Y cuál es el mecanismo?, el voto. Una buena parte de la población siente que el voto no es la herramienta válida y necesaria para lograr un cambio necesario en Venezuela”.

+ “Aquí todo el mundo habla con el Gobierno; desde el señor que está allá en España, Leopoldo López, Juan Guaidó. No estoy satanizando eso, porque yo creo que en una democracia normal, es normal que todos los factores políticos tengan que hablar y sobre todo en un país conflictuado como Venezuela, mucho más hay que hablar”.

+ “Creo que hoy, lamentablemente una parte importante de la comunidad internacional que ha tenido incidencia sobre el caso Venezuela, es parte del problema. Estados Unidos y una parte de la Comunidad Económica Europea son parte del problema en Venezuela. Quisiera llamarlos a una profunda reflexión; creo que no pueden seguir escuchando una sola parte de la historia; hay otros actores, hay otros voceros y ese es el quid del asunto”.