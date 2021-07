José Brito: participación del Pueblo es fundamental para el 21-N

El Coordinador Nacional del partido Primero Venezuela, José Brito, dijo que la participación del pueblo en las mega elecciones del próximo 21 de noviembre es la clave para dar soluciones a los desafíos que actualmente enfrenta el país.

En este sentido, Brito afirmó que la oposición venezolana tiene la intención en las justas regionales, al tiempo que recalcó que la vía para quitar y poner gobernantes, así como postularse, no es por medio de la violencia, refiere AVN.

Al respecto, el también diputado a la Asamblea Nacional (AN), expresó que estas medidas de extorsión han generado una “gran frustración” entre la ciudadanía y que no hay otra manera de lograr un cambio en Venezuela, si no es por la vía electoral.

Por otra parte, respondió al tema del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Dijo que “no es el equipo de ensueño que muchos quisieran, pero reconoció que este nuevo poder ha demostrado ser transparente y equilibrado. Cabe recordar que esta nueva directiva fue nombrada por el Poder Legislativo, con el fin de brindar credibilidad a la población, así como llamar al proceso de mega elecciones, donde se disputarán gobernaciones, Alcaldías, Concejos Legislativos regionales y Municipales.

En tanto, los comicios estadales, indicó que postulará su candidatura a la Gobernación del Estado Anzoátegui. Aseguró que esta entidad oriental, es una de las más vulnerables actualmente en todo el país, debido a lo que refirió como un “desgobierno por parte del actual mandatario regional, Antonio Barreto”.

Recientemente, el CNE, tomó la decisión de incluir la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática en las lista de opciones para la elección de sus simpatizantes y del pueblo general, por lo que los partidos políticos que integran esta facción tendrán la libertad de participar con la representación de sus candidatos.