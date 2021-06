José Gregorio Correa: no pueden ser politizados los recursos para la salud

El coordinador del bloque parlamentario opositor en la Asamblea Nacional, diputado José Gregorio Correa, saludó la medida del tesoro estadounidense de liberar recursos para los tratamientos contra el covid-19 para Venezuela, lamentando que solo sea por un año.

Sin embargo, Correa calificó de inaceptable que “unos recursos que estaban destinados para los tratamientos contra la COVID-19 hayan estado retenidos por tanto tiempo, por pedimento de quienes viviendo fuera de nuestro país, soliciten que no lleguen los insumos contra la mayor pandemia que hemos tenido en Venezuela y el mundo”.

En ese sentido, indicó que “vemos con agradado que los hayan liberado, pero rechazo que hayan sido retenidos en perjuicio de todos, no puede ser que el dinero de Venezuela, destinado a la salud, sea objeto de política egoísta e inhumana”.

Asimismo, fue enfático en señalar que “la salud en Venezuela no puede ser politizada. Nosotros creemos desde la AN y desde la comisión especial para la liberación de las patentes y mecanismos de adquisición de tratamientos contra la COVID-19, que es bueno que se sigan liberando recursos para la salud del ciudadano, que nuestro país no puede seguir siendo objeto de la política de quienes creen que la salud es un instrumento de juego”.

Agregó que “cuando esos recursos están retenidos y no le llegan a los venezolanos, a través de las vacunas y tratamientos, un ciudadano sufre y hasta se pierden vidas”.

José Gregorio Correa ratificó que es inconcebible que hayan venezolanos, dentro y fuera del país, que pidan sanciones para la salud. Además, hizo un llamado al gobierno nacional para que la distribución de las vacunas sea equilibrada.