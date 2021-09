José Gregorio Correa: si no hay unidad seremos derrotados con antelación

El coordinador del bloque parlamentario opositor Alianza Democrática en la Asamblea Nacional, diputado José Gregorio Correa hizo un nuevo llamado a quienes adversan al presidente Nicolás Maduro para lograr candidaturas unitarias de cara a los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre.

Correa aseguró que “el bien más preciado es la unidad. Estos 22 años tienen que enseñarnos que separados no podemos, es imposible creer que en este momento un grupo vaya por un lado y otro grupo por el otro, señores piensen en el 22 de noviembre, que las noticias digan que nos ganaron porque íbamos separados”, dijo en una entrevista radial.

En ese sentido, cuestionó que “¿Qué le vamos a decir a los venezolanos, que no apoyamos a María porque era la candidata de Juan, o que no apoyamos a Raúl porque era el candidato de Luis, O Antonio porque era el candidato de Carlos?”.

Agregó que “sin Unidad hay derrota segura, entiéndase, conversen, el diálogo no es en México, es en Venezuela, pero entre nosotros. No le regalemos gobernaciones y alcaldías al gobierno por no ponernos de acuerdo, basta seguir por el camino de la derrota, con la excusa de que es preferible el candidato del gobierno, antes que el competidor interno de la oposición”.