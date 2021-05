José Gregorio Correa: Yo no me sumo a golpes de Estado

En 1.992 José Gregorio Correa era secretario del Congreso Nacional. De esa época recuerda la sesión de la cámara de Diputados donde aprobaron la destitución del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. La votación fue nominal y Correa debió leer el nombre de cada uno de los 207 diputados presentes para saber si votaban a favor o en contra. “Eran como 800 páginas”, recordó.

Seis años más tarde (14/2/98) volvió a ocupar la secretaría de aquella nueva cámara de diputados, la última del Congreso bicameral y en donde quedó como subsecretario Elvis Amoroso, actual Contralor General de Venezuela.

Ese día, Correa salió de una operación ambulatoria que le practicaron en el Hospital Militar “Carlos Arvelo” donde lo fue a visitar Donald Ramírez y Luis Enrique Oberto, sus compañeros del partido socialcristiano Copei. Querían constatar que no se estaba muriendo tal como pregonaba Nelson Chitty La Roche, el jefe de la fracción parlamentaria de Copei.

Ahora José Gregorio se sienta en una curul que conquistó con la tarjeta de AD. Desde el pasado 5 de enero el diputado Correa ejerce como coordinador de la opositora Alianza Democrática formada por 20 parlamentarios: AD (9), El Cambio (4), Copei (2), Primero Venezuela (2), Avanzada Progresista (2) y Cambiemos (1).

—¿Cuál es el estatus de la oposición venezolana?

—Nosotros tenemos una obligación y es reconstruir nuestra unidad. Nosotros tenemos que ir en la búsqueda de candidatos unitarios y para eso tenemos que abrir un marco de diálogo, que ya lo tenemos, entre los que votamos y quedamos, entre los que votamos y no quedaron, entre los que no votaron porque no querían y entre los que no votaron porque creen que la solución es la abstención. En este caso, hay algunos que abrigaban la esperanza de que la solución fuera un golpe de Estado, la invasión o sanciones. En esa no me anoto, no la apoyo, cosa que te ruego lo destaques; yo no me sumo a golpes de Estado, yo lo que creo es en el voto.

—¿Cuál es la percepción que ese pedazo de la oposición tiene del gobierno del presidente Nicolás Maduro?

—Un gobierno tan malo como este, que puede ser el peor que haya tenido la historia, lo que requiere es que la gente no vote. El gobierno ha sabido aprovechar las divisiones de la oposición. Metieron al país en un callejón sin salida, le dijeron que si no votabas Maduro caía. No votaron y Maduro sigue. Y ese error no lo aprendieron ni en el 2005, ni en el 2018, porque muchas veces las mezquindades ayudaron a eso. Y esas mezquindades de la oposición y de algún sector importante de la oposición, importante no en lo numérico, sino en lo publicitario y en redes sociales, llamaron a no votar y eso lo único que favoreció fue al Gobierno. En la oposición no hemos entendido que unidos es que podemos.

—Cuando usted dice que “la oposición no ha entendido que unidos es que podemos”, ¿es un mensaje dirigido a ese sector opositor dirigido por el ex diputado Juan Guaidó?

—Fíjate que entre otros pudiera estar ese factor al que tú haces referencia; pero muchos vienen ya de regreso. Muchos de los que llamaron a la abstención militantemente en diciembre, hoy son los grandes actores participacionistas. Lo grave de esto, es que éstos señores que no participaron en diciembre, hoy quieran ser puros y purificadores. Ojo con esto. Creo que aquí no debe haber ni puros ni purificadores. Nosotros tenemos que encontrarnos en las diferencias y esas diferencias, sobreponerlas.

—¿Cómo van a lograrlo?

—Creo que es hora de un reseteo político en estas elecciones de 2021. Un reseteo que nos lleve a presentar unidad en unidad.

—La designación del CNE se logró por consenso Gobierno-oposición, según se ha dicho. ¿Esas conversaciones prosiguen para otros temas?

—Totalmente, totalmente.

—¿Allí se ha planteado el adelanto de las elecciones presidenciales?

—No, no está previsto por ninguna parte. No está previsto. Ni las presidenciales, ni las parlamentarias. Sería inconstitucional además. Ahorita la cosa se reduce a lo que estamos viendo: elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, diputados al consejo legislativo y de concejales.

—¿Es posible que el grupo liderado por Guaidó participe en esas elecciones?

—Estoy convencido que sí. Eso es bien favorable, que un grupo de venezolanos, que llamaron a la abstención, hoy entiendan que la ruta es electoral. Bien importante.

—La semana pasada se comentó en redes sociales de una reunión en Colombia convocada por James Story, quien se presenta como embajador de Estados Unidos en Caracas y dirigentes opositores. ¿Usted fue citado a ese encuentro?

—No, no fui requerido. Me contaron, pero tú sabes, cosas de la gente. Como no fui requerido, no fui informado. Hay gente que su problema es la incontinencia verbal y hay gente que trabaja en este estéreo. Paso a explicarte: están en una reunión y van contándole a Caracas lo que está ocurriendo en Bogotá, en Miami y Madrid.

—¿Y usted no recibió esas informaciones vía estéreo?

—No, no y lo que más agradezco es que no me informen. No estoy interesado en rumores.

—Usted como integrante de la Comisión para el Diálogo, la Paz, la Reconciliación y el Entendimiento nombrada por la Asamblea Nacional, le pregunto, ¿qué frutos se desprenden de esa instancia?

—Yo creo que ha sido bien importante. Hemos logrado sentar a factores como Fedecamaras, Consecomercio, Fedenagas, al sector comercio, a las iglesias, la Bolsa de Valores de Caracas y las líneas aéreas. Hay sitios donde han habido esas reuniones, no solo en la AN, sino con gente vinculada a la izquierda venezolana con su presencia en Fedecamaras y en la Bolsa de Valores. Vueltas que da la vida.

—¿Cómo describe esos encuentros?

—Al fin y al cabo, la ventaja que nosotros le llevamos a los otros seres vivos es la palabra. Otros seres vivos, como los animales, las plantas, tienen vida pero no palabra. Nosotros los seres humanos no podemos descartar el uso de la palabra. El que tenga oídos…

—¿Frutos tangibles de esos diálogos con diversos sectores?

—Que hemos avanzado hacia un nuevo Consejo Nacional Electoral. Fui vicepresidente de esa comisión y del Comité de Postulaciones Electorales. Todas nuestras decisiones fueron por unanimidad. No hubo necesidad de votar a pesar de que el chavismo tenía mayoría aplastante, pero con el diálogo, el entendimiento, pudimos lograr que todas las decisiones salieran por unanimidad.

—¿Cuáles son los siguientes pasos de esa Comisión de Diálogo?

—Hay que intensificar y redoblar el diálogo, que se ha visto perjudicado por las semanas radicales de la cuarentena. ¿Por qué?, porque cuando tenemos la semana radical no hacemos las reuniones y cuando las tenemos flexibles, las dedicamos a otras actividades. Pero entiendo que quienes están al frente de esa comisión, próximamente van a redoblar la actividad con los distintos factores. Es importante señalar que en la Comisión de Diálogo hemos creado subcomisiones para hacer más ágil las conversaciones. Hay frutos para presentar un gran informe, calculo, que en menos de 30 días, aproximadamente.

—Está planteada una reforma a la Ley del Tribunal Supremo de Justicia. Usted mencionó en días pasados (salió publicado en portales) la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales para organizar la escogencia de nuevos magistrados.

—Eso no se ha nombrado. Eso fue un fake news. Eso no está a la vuelta de la esquina. Hay una noticia que titularon así pero luego a lo interno de la información dice que ‘presuntamente, que pareciera ser, que es muy probable, según se ha dicho y se comenta en algunos pasillos y se cree, según algunos rumores’; ese es el contenido de esa noticia. Ese día recibí varias llamadas de periodistas amigos y luego corrigieron la información.

—Pero el presidente del TSJ consignó un proyecto de reforma a la Ley de ese organismo…

—Él consignó un proyecto de reforma que no hemos conocido de la misma. No podría primero ir a la Comisión Permanente de Política Interior, tiene que entrar por cámara y la cámara remite para su discusión en la comisión. Y una vez que la comisión lo estudia, elabora un informe para primera discusión; conoce la cámara y se remite de nuevo a comisión para su segunda discusión.

—¿Esa reforma plantea una reducción de 32 a 20 magistrados?

—No tengo conocimiento al respecto; probablemente cuando eso ocurra le podría informar, pero mientras, no tengo ningún elemento que me permita afirmar lo que usted está diciendo.

—La Asamblea Nacional también está redactando un nuevo Código Penal. ¿Eso es necesario?

—Es necesario. No he visto esa reforma pero eso está en la Comisión de Política Interior. Yo estoy de acuerdo con la adecuación de varias normas porque la sociedad le va creando cada día nuevos delitos, delitos informáticos, por ejemplo. Todo este tipo de cosas hay que ir actualizándolo a las nuevas realidades de la sociedad venezolana.

—¿El Gobierno ha presentado a la AN, oficial o extraoficial, algún plan de vacunación contra el Covid-19?

—No. No tiene que presentárselo a la Asamblea Nacional. Yo no puedo ser vocero del Gobierno y no estoy interesado, ni ser ventríloco del Gobierno, pero tengo entendido que el Gobierno ha hecho esfuerzos por la compra de mayor cantidad de vacunas.

—¿Y qué ha pasado entonces con la vacunación?

—Lo que pasa es lo siguiente: la vacuna no es como cuando usted llega a un restaurant y pide un sándwich o un café. Esto (vacunas) tiene que encargarlo hasta con cinco meses de anticipación para la fabricación de las vacunas.

—Por lo que usted dice, ese plan está en marcha.

—A mí más que las vacunas me preocupan es que lleguen los tratamientos para los que padecen el virus; porque nos hemos enfocado solamente en vacunar, pero qué pasa con el que queda positivo. ¿Cómo lo atendemos?, porque hay distintas formas de tratar: hay quienes son leves, sintomáticos, asintomáticos y eso requiere de un tratamiento. Exhorto al Gobierno a trabajar en los dos sentidos: el tratamiento preventivo y el curativo.

—Había una propuesta de Fedecamaras para ellos traer vacunas.

—Yo estuve presente en esas reuniones que se hicieron en la sede de Fedecamaras y creo que, pareciera, que aguas abajo, está bastante avanzado.

—Es decir, ¿próximamente podemos contar con esas vacunas importadas por Fedecamaras?

—De su boca a los oídos de Dios.

—¿Qué significa eso?

—Es una forma de decir ‘amén’.

—¿Cómo evalúa la acción del Gobierno para atender la pandemia?

—Creo que el tema de la pandemia lo ha trabajado con acierto y con mucha ayuda de José Gregorio Hernández.

—Vayamos al tema de las sanciones. ¿Hay alguna iniciativa del sector opositor liderado por Guaidó y el otro bloque presente en la AN para el levantamiento de esas sanciones?

—De las iniciativas lideradas por el señor Guaidó no te sé decir, porque tampoco estoy interesado en ser vocero de ellos. No te puedo decir en qué gestiones andan. Sé en qué andaban: invasión, drone, golpes y sanciones.

—¿Y ese sector opositor representado en la AN qué dice de las sanciones?

—Yo sí estoy interesado en que las sanciones se levanten. Yo creo que las sanciones le han hecho daño a la población venezolana y han favorecido al Gobierno que ha encontrado un pretexto.

—¿Y la AN en su conjunto qué diligencias ha hecho para el levantamiento de esas sanciones?

—Se ha conversado con distintos organismos internacionales y se le ha hecho saber de la necesidad del levantamiento de las sanciones porque las mismas lo que hacen es perjudicar al ciudadano común. El funcionario del Gobierno tiene sus problemas resueltos, en cambio el ciudadano común, chavista o no, se le dificulta el tema de la gasolina.

-¿La Comisión de Diálogo de la AN ha intentado que los reciban en Estados Unidos para hablar de este tema de las sanciones?

-Es probable que si se han hecho no sea yo quien te lo diga porque no soy vocero del mismo. Y si se ha hecho, no ayudo diciéndote mayor cosa. Dejemos que la procesión vaya en silencio y que la oración sea lo que al final de la misa nos dé la vida en paz.

-¿Entonces algo se ha hecho?

-Siempre se hace. Nunca se deja nada de hacer.

—¿Cómo analizan desde el sector opositor que está en la AN el conflicto en Apure donde se enfrentan irregulares y unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb)?

—La presencia de todo irregular en territorio venezolano, guerrillero, paramilitar, cualquier tipo de delincuente, tiene que ser reprendido, apresado, juzgado. No puede haber impunidad de ningún tipo. Cualquier irregular, que vulnere el territorio venezolano, sea como sea, llámese como se llame, tiene que ser severamente reprendido, porque las Fanb tienen que respetarse y hacerse respetar, porque esa es su obligación. El territorio venezolano está bajo la custodia de la Fanb y nosotros tenemos que rechazar la presencia de cualquier irregular en Venezuela.

—Hablando de territorio, está pendiente la reclamación del Esequibo por parte de Venezuela, disputa que el país llevó a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto?

—El territorio del Esequibo es un territorio venezolano. Históricamente ha sido territorio venezolano. Nosotros tenemos la obligación de recuperar por todos los caminos legales, jurídicos, ese territorio que ha estado abandonado por Venezuela y que no se han hecho los reclamos históricos a tiempo.

—¿Qué ha hecho esta AN para recuperar ese territorio?

—Desde el parlamento se ha instalado una comisión del Esequibo que preside el doctor Hermán Escarrá. En el trabajo mancomunado de todos, las fuerzas del Gobierno y la oposición, podemos adelantar un trabajo para el reclamo y recuperación de ese territorio que al fin al cabo es venezolano, que nos fue arrebatado por laudos que más que arbitrales fueron arbitrarios.

Al detal

”Nuestra prioridad como diputados en la Asamblea Nacional tiene que ser la recuperación de la economía, el poder adquisitivo del venezolano, tratar de recuperar lo destrozada que está la economía venezolana”

“Cada día el venezolano tiene menos posibilidades de acceder a los bienes de servicios. La realidad es que hoy la moneda es el dólar. Este es el único país del mundo donde usted, para comprar la moneda nacional requiere dólares. En otras partes del mundo, usted requiere moneda nacional para comprar dólares. Aquí es al revés”

“El trabajador para pagar el transporte tiene que, con dólares comprar bolívares y no existe el circulante en efectivo sino el remanente que usted paga de una cantidad en dólares, la diferencia la paga con tarjeta de débito, porque nunca tendrá efectivo, porque el papel moneda desapareció de los bolsillos de los venezolanos”.

“¿Cómo yo le digo a alguien en Cojedes, por donde he sido diputado, que estoy de acuerdo en que no llegue la gasolina, que no llegue el gasoil, que la bombona de gas no esté, que la comida no le llegue?. ¿Alguien puede ser tan villano y pensar que con eso el gobierno de Maduro va a caer y que alguien se le ocurra desde Madrid, desde Bogotá o desde Miami decir que más sanciones van a tumbar a Maduro a costa del sufrimiento del ciudadano?. No”