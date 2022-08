Juanes, cantante pero no grato

Diosdado Cabello le cantó unas verdades al cantante colombiano Juanes durante la emisión de su programa televisivo Con el Mazo Dando, la noche del pasado miércoles, en respuesta al reciente anuncio del músico sobre su regreso a la capital venezolana, el próximo 4 de noviembre, como parte de su gira Origen.

El cuestionamiento surgió debido a la marcada posición del artista en contra del Gobierno bolivariano, expresada a la prensa, en 2015, cuando manifestó estar “indignado por la situación humanitaria en Venezuela”, y en 2019, cuando se unió al concierto denominado “Venezuela Aid Live”, que organizó el multimillonario británico Richard Branson en la frontera colombo-venezolana.

En ese entonces, el artista expresó que participaría en el evento “para que los venezolanos recuperen su libertad. Porque es muy fuerte lo que está pasando. Creo que la comunidad internacional ha tardado demasiado en reaccionar ante lo que se está viviendo”, dijo en una entrevista concedida al medio de comunicación Clarín.

Es oportuno recordar que el Venezuela Aid Live se realizó bajo una gran promoción comercial y mediática, un día antes del plan del opositor Juan Guaidó para intentar ingresar al país una supuesta ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos y para recaudar fondos. Más tarde se conoció la relación existente entre las plataformas de donación de fondos que manejó el evento y la Fuerza Aérea de Colombia.

En el concierto golpista de la frontera Juanes fue protagonista

Además, en esa oportunidad el intérprete de La camisa negra también declaró: “que esté cantando ahí no significa que esté a favor de tal o cual político. Pero obviamente está claro que no estoy de acuerdo con el gobierno de Maduro”.

Asimismo, aseguró que no podía entrar al país: “me amenazaron de muerte. Fue horrible. Simplemente por pensar distinto. Una cosa muy violenta”.

A la posición expresada por el artista se le sumó un factor develado por Cabello: su relación con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

“Él (Juanes) es sobrino de Uribe, para que ustedes lo sepan. Uribe fue el primer padrino que él tuvo en su carrera musical”, dijo el diputado durante su programa.

La relación con el cuestionado exmandatario colombiano era evidente durante la presidencia de este último. Por ejemplo, luego de la crisis prebélica que tuvo lugar entre Colombia, Ecuador y Venezuela en 2008, cuando el ejército colombiano invadió Ecuador para bombardear un campañmento de las FARC, Juanes organizó el concierto “Paz sin Fronteras”, realizado en el Puente Internacional Simón Bolívar, frontera de Venezuela y Colombia. Luego hizo una segunda entrega en 2009 en la Plaza de la Revolución de La Habana, Cuba.

Cuando se realizó el primero de los conciertos, también bajo el ojo mediático, se conoció que el mánager del artista tomó la decisión de pedirle al entonces presidente Álvaro Uribe que no asistiera. Una acción, aparentemente bien pensada, ya que el periodista y empresario consideró que la presencia de Uribe sin la asistencia de los entonces presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa, hubiera dejado la sensación de ser un evento convocado solamente por el gobierno colombiano.

El artista aún no responde. Pero previamente la relación entre el artista y Álvaro Uribe Vélez había dejado verse en algunos eventos políticos, así como en declaraciones en las que Juanes expresaba su apoyo al entonces mandatario.

“Este período de Uribe ha sido fundamental para Colombia. Ha sido de los mejores presidentes, sino el mejor que hemos tenido”, dijo en 2008 cuando se aprobó la reelección de Uribe.

Es así como la visita de Juanes a Caracas, que sirve para promocionar el álbum en el que el compositor antioqueño incluye temas como No tengo dinero, fue calificada por Diosdado Cabello durante la emisión de su programa televisivo como una inmoralidad: “Eres un inmoral supremo y vienes por la plata. Más inmoral eres todavía”, sentenció.

“Pero bien bueno que venga, que veas a un pueblo libre, que no se rinde y que triunfó en esa invasión que tú promoviste. No pudieron ni van a poder ni con mil conciertos de esos ni con mil Juanes al frente”, agregó el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

El concierto del también intérpete de Me enamora, A Dios le pido, Para tu amor y Volverte a ver está programado para realizarse en la Terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco y, hasta la fecha, el artista aún no ha emitido ninguna respuesta a lo denunciado por Cabello ni a las protestas de usuarios en las redes sociales, como Twitter, que lo consideran popularmente como persona no grata.

Mientras, se siguen vendiendo las entradas del concierto a un costo de 45 dólares, la más económica, y 400 dólares por la de mayor valor.