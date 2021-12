Julio Borges calificó de corrupto el denominado “gobierno interino”

El ex diputado opositor Julio Borges (Primero Justicia) opina que eso que ellos denominan “gobierno interino” encabezado por Juan Guaidó, “dejó de ser un medio “para liberarnos y se ha convertido en un fin en sí mismo que se busca prolongar indefinidamente”.

A través de su cuenta Twitter, Borges descalificó esa instancia del llamado interinato creada a raíz de la autoproclamación de Guaidó, quien dice ser presidente de Venezuela. “El Gobierno Interino ha derivado en una instancia que ha propiciado inaceptables acciones de corrupción que lastiman gravemente la lucha democrática y nos alejan de nuestro objetivo de libertad”, escribió Borges.

La posición de Borges fue criticada desde la misma oposición. “Julio, no pierdas el tiempo. Has demostrado ser mal abogado, mal político, ignorante en materia económica y pésima persona. Hace un tiempo me dijiste que estabas haciendo Doctorado en Teología “por si las cosas no salían bien”. No te salieron bien. ¡Abandona la política y punto!”, escribió Pedro Mario Bureli.