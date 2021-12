Juramentado Héctor Rodríguez como Gobernador de Miranda

Este jueves fue juramentado Héctor Rodríguez, como gobernador reelecto para el estado Miranda, tras conquistar las elecciones del pasado 21 de noviembre.

En el acto de juramentación se encontraba presente el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Durante su discurso de juramentación, el gobernador reelecto recordó las batallas del Libertado Simón Bolívar para conquistar la independencia de Venezuela, en el marco de los 200 años de la Batalla de Carabobo.

En este sentido, señaló que los resultados electorales «es repetir la historia» de hace 200 años, cuando Bolívar, a pesar de las adversidades, logró unir a todos y conquistar la victoria en Carabobo, que consolidaría la independencia de Venezuela.

«Cuando el imperialismo se nos vino todo con el bloqueo, las sanciones, cuando unos creyeron que esa batalla no se podía ganar, que era mejor huir, rendirse, otros, los bolivarianos, los chavistas, con su liderazgo al frente, hicimos lo que siempre tiene que hacer un chavista, crecernos en las dificultades, ponernos de frente el destino, compartir con fe y esperanza en la victoria y en el triunfo», recalcó Rodríguez.

Al respecto, recordó que, desde hace cuatro años, el pueblo venezolano, tuvo que enfrentar las dificultades provocadas por las sanciones unilaterales y el bloqueo de Estados Unidos (EE.UU.) y desde el año pasado, como a escala global, se ha tenido que trabajar en medio de la pandemia del Covid-19.

En este escenario, recordó que en diferentes países se llevaron a cabo elecciones, no obstante, no se logró tener un escenario parecido al de Venezuela, donde más del 42% de la población se movilizó para elegir a los más de 3.000 representantes de cargos públicos, entre ellos gobernadores y alcaldes.

«Los venezolanos hemos ido a una elección en el medio de esta situación catastrófica, adicional a la pandemia. Hemos ido a una elección en el medio de la más cruel acción de guerra que se le pueda hacer a un país, que es bloquearle sus ingresos. A pesar de la magnitud de esta tormenta, hoy nos podemos parar en el estado Miranda, podemos celebrar lo que es una victoria histórica y una reelección histórica en Venezuela y en Miranda», puntualizó.

Por esta razón, señaló que los grandes triunfadores de estas elecciones en Miranda fue el pueblo, que, a pesar de las adversidades, eligieron el programa revolucionario.

«Esta victoria es la victoria de los humildes, de los que nunca se cansan, de los que siempre luchan. Felicitaciones por nunca rendirse, por la fe en Dios y en el proyecto bolivariano, felicitaciones por el trabajo de todos los días, para entregar Clap, para vacunar al pueblo, para distribuir el gas, para atender la pandemia, con coraje, con valentía, son dignos hijos de (Simón) Bolívar y (Hugo) Chávez», manifestó Rodríguez.

Durante su discurso, realizó una autocrítica y señaló que, a pesar de que se «ha retrocedido en la calidad de los servicios» y se ha visto afectado el ingreso familiar de los venezolanos, se cuentan con todo lo necesario para comenzar y recuperar todo lo perdido.

«Hemos retrocedido algo en la calidad de los servicios, de la luz, de como la luz ha afectado los artefactos eléctricos, ha afectado el transporte, las telecomunicaciones, el gas, el acceso a las medidas, de los centros de salud, ha afectado el ingreso familiar. Eso que es una realidad que tenemos que enfrentar y que tenemos que superar. Eso hace más heroico lo que han logrado. Porque no lograron una victoria en tiempos de bonanzas, lograron una victoria en los tiempos difíciles. Ustedes escribieron la historia. Ahora, nos toca volver a las raíces, nos toca volver al inicio de cuando Chávez llegó, pero no volvemos de cero, volvemos con una experiencia acumulada, con un nivel de infraestructura, que antes no teníamos», sentenció.

«Antes no teníamos en el barrio módulos de salud. Si bien tenemos que volver a hacerlo todo, que el agua llegue a todas las casas, que el ingreso de las familias se recuperen, tenemos que volverlo a hacer que ya tenemos, con experiencia que ya tenemos, con liderazgo que hemos adquiridos en tiempos de revolución. No empezamos de cero, tejemos que empezar a que todos los cuadrantes de paz funcionen tenemos que volver a trabajar como lo hicimos en la campaña, casa por casa», agregó.

Recalcó que es necesario continuar con los trabajos sin depender de la producción petrolera, sino trabajar con el emprendedor y así fortalecer la producción.

«Tenemos que lograr que la vida cotidiana de la gente sea igual a la que era antes del bloqueo», añadió.

Instó a todos a dejar «la flojera» de lado y comenzar a trabajar en busca de la construcción del Estado de Bienestar, que es el proyecto original de la Revolución.

«Nuestro proyecto no ha cambiado (…) Lograr la mayor suma de felicidad social, el estado de bienestar, ese es el proyecto histórico pero ese proyecto debemos llevarlo a cabo con las circunstancias actuales de esta etapa», finalizó.