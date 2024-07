La advertencia de Maduro que le causó “susto” a Lula da Silva

El pasado 16 de julio el candidato Nicolás Maduro alertó sobre un “baño de sangre” si la “derecha fascista” llegase a ganar las elecciones del 28 de julio. El comentario del presidente ha suscitado diversas interpretaciones de medios de comunicación y hasta un “susto” que experimentó el mandatario brasileño Luis Ignacio “Lula” Da Silva.

La advertencia del candidato del Gran Polo Patriótico fue lanzada después de un acto de masas en La Vega, Caracas. No fue allí en medio de la multitud que el Presidente vertió el comentario. Al concluir su intervención, Maduro bajó por un lateral de la tarima e ingresó en la casa donde funciona el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en esa parroquia caraqueña. Casa que Hugo Chávez visitó en marzo de 1994 recién liberado de la cárcel de Yare. En esa vivienda, Maduro se reunió brevemente con la dirigencia local del partido a quien les hizo una reflexión que posteriormente fue difundida en un video.

A continuación transcribimos fiel y textualmente las palabras que dirigió Maduro en la casa del Psuv-La Vega.

“Yo he evitado que haya una guerra civil aquí; porque si le decimos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a las fuerzas policiales, a la calle, o sea una revolución como la del siglo XX: popular y armada, será otra revolución. Si la derecha fascista llega al poder, sería inevitable una revolución popular y armada; una guerra civil no la podríamos detener. Y no porque Maduro lo diga sino porque surgiría…”

El susto que dice Lula Da Silva le produjeron esas palabras de Maduro, lo vino a sentir seis días después de pronunciadas por el Jefe de Estado venezolano. “Me asusté con la declaración de Maduro de que habría un baño de sangre si perdía. Cuando uno pierde se va a casa”, comentó el mandatario de Brasil al interpretar las palabras de Maduro el lunes pasado en una comparecencia ante medios de comunicación de su país.

Ese mismo día le respondió Jorge Rodríguez, jefe del Comando de Campaña Venezuela Nuestra. “¿Cómo no vamos a respetar los resultados si vamos a ganar?”, contestó Rodríguez justamente en una rueda de prensa donde denunció que la extrema derecha venezolana ya tiene montado una sala situacional en Miami, Estados Unidos, para “cantar fraude” el próximo domingo 28 de Julio.

Antes de ventilarse esa denuncia, incluso cuando ya Maduro y otros aspirantes andaban en precampaña, recabamos informaciones según las cuales el grupo de María Corina Machado había transmitido una teoría ante gobiernos de Europa y el de Estados Unidos. Esa teoría señalaba que el actual presidente venezolano no ganaría las elecciones y por lo tanto estaba montando un fraude para quedarse en el poder. “Es imposible que gane”, decían los expertos de Machado.

Pero como en el transcurrir de los días el candidato Maduro despuntó como seguro ganador en los comicios, Machado y su grupo acentuaron su prédica de que el Gobierno ya tenía el fraude diseñado. Y aprovecharon las palabras dichas por Maduro en aquella casa de La Vega para asegurar que esa era la “prueba fehaciente” de que Maduro estaba perdido y de allí que recurriese a una presunta amenaza de guerra civil.

Precisamente Machado activó los voceros internacionales que comulgan con esa versión, según fuentes del propio sector opositor. Y Lula fue el primero en dar el paso al insinuar un eventual fracaso de Maduro en las presidenciales. La inferencia de Lula fue asumida por voceros de la extrema derecha como una demarcación del presidente brasileño con su homólogo venezolano.

Pero antes de Lula, hablaron algunos medios extranjeros, uno de ellos señalado por Jorge Rodríguez como caballito de batalla en la difusión de esa teoría del grupo de Machado. Efectivamente CNN interpretó las palabras de Maduro con este titular: “Maduro advierte baño de sangre si no gana”. Carlos Montero, un ex ancla de la citada cadena de noticias criticó el periodismo de CNN y la forma en que presentó el comentario de Maduro. “No se queden con ese titular alarmista y mal intencionado y escuchen lo que realmente dijo el Presidente de Venezuela”, escribió Montero en una especie de alerta a los cenevidentes.

Las interpretaciones de lo dicho por Maduro siguieron y le tocó el turno a Alberto Fernández, ex presidente de Argentina, quien repitió las apreciaciones de Lula. “Si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar. Como dijo Lula, el que gana, gana, y el que pierde, punto, se terminó”, declaró este martes Fernández dando por hecho que lo declarado por Maduro era un condición que el candidato chavista estaba colocando para obligar a votar por el.

En sucesivas comparecencias, Maduro ha sustanciado su afirmación hecha en La Vega.

“Conozco los planes que ella tiene, que tiene la diabla”, alertó Maduro el pasado 22 de julio en una concentración de El Vigía (Mérida). “Yo lo digo: proyecto extremo fascista o proyecto bolivariano democrático”, expuso en Barcelona (Anzoátegui).

Pero en el cierre de campaña de San Carlos (Cojedes), el Presidente explicó el sentido de sus palabras alusivas al baño de sangre.

“Este pana que está aquí ha evitado una guerra civil en Venezuela varias veces. Chávez y el pueblo salvaron a Venezuela de varios baños de sangre. Yo dije que si, negado y trasmutado, la derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler, llegaran al poder político en Venezuela vendría un baño de sangre y no es que lo digo inventando, no; es que ya vivimos un baño de sangre el 27 y 28 de febrero, 5 mil muertos en el país”, comentó el candidato del Gran Polo Patriótico en la concentración sancarleña.

“Ellos son la violencia, el capitalismo salvaje, la muerte y la sangre y nosotros somos la encarnación del proyecto bolivariano y somos La Paz, la estabilidad, la tranquilidad de la patria, de la sociedad entera”, concluyó Maduro.