La economía impulsa la opción de Jorge Arreaza

“Hay entusiasmo por parte de la gente para participar porque el hecho de que Jorge Arreaza venga de un cargo en el gabinete económico avizora que Barinas pueda convertirse en un polo de desarrollo agroindustrial; algo que los dos candidatos anteriores no hubiesen podido garantizar”, observó Ronald Leal Pereira, director y fundador del Observatorio de Comunicación Venezolano (Oveco).

El especialista en marketing político agregó que “esto hará que muy probablemente reciba el respaldo de sectores que hoy no están tan interesados en la política, sino en la reactivación económica y no votaron el 21 de noviembre, pero sí lo harán el 9 de enero. Hay gente, los que dicen ‘si no trabajo no como’, que no fue a votar porque pensaron que cualquier gobernante es lo mismo. Sin embargo, ahora ve con Arreaza la posibilidad de un cambio político que genere cambios económicos también”.

“La gente, reiteramos, quiere ver respuestas inmediatas a los problemas que aquejan su día a día: falta de servicios públicos, inflación, escasez de gasolina, carencia de poder adquisitivo. En eso debe enmarcar su abanico de ofertas esta candidatura: en la eficiencia”, recalcó el también profesor universitario.

El proyecto de incentivar la economía por parte de Jorge Arreaza, según Leal, incidirá en el triunfo en Barinas: “La gente ve con buena cara las propuestas en el sector agroindustrial del aspirante del Gobierno, que prometió convertir al estado llanero en esta área en el principal bastión de la nación. Y lo más importante es que cuenta con el total apoyo del presidente Nicolás Maduro”.

Voto duro seguro. Sin embargo, este experto agrega otros factores que pueden incidir en una victoria contundente en este estado llanero.

Uno es que “el voto duro chavista se mantiene. Ahora la meta del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados es la conquista de sectores descontentos con el gobierno regional pero que no son de la derecha. Son sectores de emprendedores y pequeños y medianos productores, que hoy están alejados de la política y lo que quieren es la citada reactivación económica”.

“El Psuv debe entender que en Barinas no solo hay que hablarle al chavismo duro, también a otros sectores que suman y que o no participaron o sufragaron como castigo, pero esos votos se pueden recuperar. Incluso hablarle solo al chavismo puede ser contraproducente, porque qué más chavista que un hermano del comandante Chávez y es justo el que no repite. El discurso debe ser más plural”, alertó para que el chavismo no caiga en sectarismos que lo afecten.

“Ojo, que también deben atender los municipios donde ganó el Psuv las alcaldías, porque allí la oposición estará desmotivada a participar y toda esa cantera de votos que salgan de allí serán para el partido de gobierno. No se pueden descuidar”, analizó este consultor político.

Un espejismo de la derecha

“El resultado anterior fue un espejismo, la diferencia fue apenas de 130 votos, aunque esa cifra no es oficial sino emitida por uno de los rectores. Sectores de la ultraderecha llegaron a pensar que Barinas estaba completamente con ellos, pero no. Esta diferencia es pírrica y, en general, Barinas sigue apostando por el chavismo”, argumentó Leal.

“Sin lugar a dudas, la situación anterior se presentó porque había demasiada conflictividad interna en el partido a nivel regional, pero Barinas es territorio chavista, no ha dejado de serlo. Arreaza es una figura que representa el orden institucional ante el caos local y el cambio que la gente quiere: eficiencia en la gestión y productividad”, profundizó.