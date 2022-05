“La situación en Ucrania es una lucha para el futuro”

El embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Mélik, declaró que “no hay plazo fijo para culminar la operación militar” que ejecuta su país en Ucrania.

Recalcó que dicha operación especial está basada en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. “Es totalmente legal porque es nuestro derecho de autodefensa”, dijo.

“No teníamos otra elección, no teníamos otra vía para defender al pueblo que estaba agredido durante ocho años por ser ruso-hablantes, por no tolerar ese golpe de Estado que tuvo (lugar) en Ucrania en 2014”, explicó Mélik durante un conversatorio celebrado en el Museo Boliviano y organizado por el Movimiento Periodismo Necesario.

El representante ruso aseguró que en la operación militar se protege a la población civil, porque el combate es entre rusos. “Es como venezolanos o colombianos, es la misma gente”.

En relación a la posibilidad de desatarse una tercera guerra mundial a raíz del conflicto en Ucrania, el embajador lo descartó, “porque los que toman las decisiones sobre las guerras no se sienten intocables, firmes y protegidos; la amenaza de estar exterminados, aniquilados es el único factor que les pone en una situación de pausa”.

Paralelo a ese comentario, advirtió que “la situación en Ucrania será muy difícil, muy dura, para mucho tiempo, pero vamos a aguantar, no vamos a ceder porque es una lucha para el futuro; para el nuevo orden mundial, no de un nuevo orden mundial artificial”.

Mélik criticó la cobertura que le han dado los medios de los denominados países occidentales al conflicto en Ucrania. “Es una colonización informática; están colonizando nuestras mentes y la Otan es un instrumento para realizar los planes agresivos de este modelo económico y político neocolonialista; es un instrumento de fuerza”, señaló.

Aprovechando el tema, el embajador indicó que le sorprendía que de vez en cuando en medios venezolanos publican materiales firmados por autores que comparan a Adolfo Hitler con el actual presidente ruso Vladimir Putin.

Al momento de formular preguntas, Helena Salcedo, integrante del Movimiento Periodismo Necesario, inquirió sobre el papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), alianza militar entre los denominados países occidentales. El diplomático recordó que las raíces de diversos enfrentamientos armados acaecidos después de la Segunda Guerra Mundial guardan relación con la Otan, fundada en 1949 con un solo objetivo: “desmontar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, agredir”.

Al analizar lo que sustenta esa pretensión de la Otan, Mélik señaló que para esa alianza militar resultaba obvio el papel jugado por Rusia en la definición de la 2ª Guerra Mundial. “En aquel entonces la Unión Soviética era un país que hizo un papel en esta victoria crucial; no era ningún secreto”, dijo el embajador quien recordó que el venidero 9 de mayo “vamos a celebrar el día de la victoria”.

Aludía al 9 de mayo de 1945, día en que la Alemania nazi firmó la rendición ante la Unión Soviética, cerrando con ello la 2ª Guerra Mundial. “Ahora, después con los tiempos, los norteamericanos pretenden mostrar que eran ellos que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero sí ellos ganaron; ganaron mucha plata; ganaron, es verdad, porque ganaron dinero, como siempre”, comentó el embajador.

Como contrapeso a los objetivos belicistas de la Otan, Mélik enarbola el modelo de la Organización de Naciones Unidas, ente que el diplomático catalogó como justo. Y señaló que ese espíritu de convivencia puesto de manifiesto en la ONU es una situación incómoda para los llamados países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza. “Esto no sirve para su modelo económico, su modelo económico intervencionista, neocolonialista; este modelo económico expansionista solo puede servir con sacar y sacar más y más territorios, pueblos, riquezas”, explicó.

Mélik recordó que Rusia no considera el conflicto en Ucrania como una confrontación con la Otan, pese a que esa organización sí lo plantea de esa manera. “¿Por qué?, porque el sentido de la existencia de la Otan es la lucha contra Rusia, contra China, contra cualquier Estado soberano, independiente. ¿por qué?, porque no les cabe en su cabeza, no les sirve para su enriquecimiento”, reflexionó el diplomático.

La maquinaria guerrera

El embajador explicó que las maniobras de la Otan contra su país buscan convencer a los países europeos que viven una amenaza al ser vecinos de Rusia.

Con ese argumento buscan impulsar la compra de armas de las corporaciones estadounidenses, dedujo. Todo esa estrategia montada por la Otan es complementada desde Estados Unidos, que junto a otros se encarga de “sembrar odio hacia Rusia”, para dar auge y fomento a su industria bélica, detalló Mélik.

Para ejemplificar tal situación, el embajador refirió que durante los últimos 30 años los países occidentales implantaron en Ucrania “un modelo antirruso”, después que ese país se deslindó de la Federación Rusa. “Lo que sucede ahora enmUcrania es un enfrentamiento bélico muy duro, muy difícil con muchas víctimas”, describió el representante ruso.

El embajador se preguntó por cómo nació el nazismo en Ucrania. Antes de responder, aclaró que el nazismo “es una forma de xenofobia, de racismo, es una forma de intolerancia”.

Para responder su interrogante, el embajador dijo que durante la Segunda Guerra Mundial, en Ucrania colaboraron con la Alemania nazi para el exterminio del pueblo judío. Pero cuando el Ejército Rojo liberó esos territorios y puso fin a esa conflagración mundial, muchos de esos colaboradores de los nazis emigraron a Estados Unidos y Canadá, incluso a Venezuela, según lo narrado por el embajador. Y cuando se desintegró la Unión Soviética en 1990, esos migrantes pensaron que había llegado el momento de recuperar “su patria histórica”, acotó. “¿De qué manera?, con las ideas de sus antepasados, con las ideas nazis y claro que a Ucrania llegaron muchos libros, mucha información para crear un ambiente de odio contra Moscú; de esta manera apareció un ambiente en el territorio actual de Ucrania, donde aparecieron los nuevos nazis, los neonazis”, expuso.

El Poder del dinero

Antes que el embajador de Rusia iniciara su exposición, habló la profesora Pascualina Curcio, quien preguntó: ¿por qué Estados Unidos ha podido realizar un embargo comercial a Rusia?

Curcio respondió que en las conflagraciones bélicas no solo cuenta el poderío militar, sino “el poder del dinero”, el cual fue concentrado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial colocando al dólar como moneda de referencia mundial. “Ese es uno de los peores errores de la humanidad”, indicó.

La investigadora recordó que, en el año 1971, el entonces presidente estadounidense Richard Nixon declaró que el dólar seguiría siendo la moneda de referencia, pero ya no respaldada en el oro, sino en la confianza en la economía de esa nación. “¿Cómo medimos la confianza?; pero además Nixon dijo que todo el petróleo del mundo se compraría en dólar”, refirió.

La docente recordó que, apartir de esa decisión, EEUUcreó el sistema de pagosSwift ,“lo que le permite a esepaís chantajear, manipular yatacar las monedas”.