Leopoldo López, Guaidó y Borges no existen en la política venezolana

El candidato Lista de Caracas por los partidos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb) y jefe del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas, Jorge Rodríguez, desestimó las acciones que emprenden la dirigencia de la extrema derecha opositora contra las eleciones parlamentarias.

“Leopoldo López ya no existe. Ni López, ni Guaidó, ni Borges existen en la vida política venezolana y esto no lo digo yo, lo dicen las encuestas y los sondeos de opinión donde no tienen nada, porque son la nada”, señaló Rodríguez durante entrevista en Globovisión.

Lamentó la destrucción que estos personajes promovieron contra el país desde el parlamento y sostuvo que “nunca en la historia venezolana” hubo un sector político que ejecutará acciones tan dañinas, por lo que insistió en la necesidad de llevar a cabo una investigación desde el nuevo parlamento.

“Hay que investigar a los que han cometido los más graves crímenes contra la nación venezolana en los últimos 150 años, nadie se ha atrevido a promover una incursión armada, nadie se ha atrevido a pedir una invasión extranjera, nadie se ha atrevido a entregar el Esequibo por el apoyo político (…) es mucho el daño que hicieron al país y eso no puede quedar impune”, indicó.

El candidato y dirigente revolucionario también se refirió a la “consulta popular” promovida por este sector extremista de la oposición y apuntó que a pesar de la inmensa cantidad de recursos invertidos “no levantan a nadie”.

Reveló que altos representantes políticos de organismos en el exterior, le han manifestado de manera privada su preocupación por no saber que hacer con el “vértigo” que ha significado el reconocimiento a Guaidó como “presidente interino”.

“No voy a decir quién fue, pero saben que ese señor que se autoproclamó en una plaza (…) ya se le acabó su tiempo y es la nada. No saben que van a hacer el 7 de diciembre”, dijo.

Rodríguez enfatizó que pese a los esfuerzos de este sector abstecionista “y muy corrupto”, el próximo 6 de diciembre “viene un voto castigo contra las sanciones y agresión de la directiva saliente de la Asamblea Nacional y el 6 de diciembre amanecerá en paz”.