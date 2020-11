“Leopoldo López ha demostrado gran ineptitud”

Dos episodios han marcado la vida de Diosdado Cabello en los últimos siete años. Uno, fue el entierro del fallecido presidente Hugo Chávez, un acto que se cumplió como el líder bolivariano quería que siempre se organizaran las concentraciones de masas, de acuerdo al testimonio de Cabello. Dos, la enfermedad del coronavirus que lo mantuvo aislado desde el 18 de julio hasta el 28 de julio pasado, día precisamente en que Chávez cumpliría años de vida. “Yo hasta pensé retirarme de la política”, dice el primer vicepresidente del Psuv aludiendo a la crisis de salud, pasaje que relató en una entrevista que concedió a Últimas Noticias, minutos antes de partir hacia Zulia y Cojedes en plena campaña por las parlamentarias. En la entrevista, que transcurrió en uno de sus despachos, habló de Isaías Baduel, Miguel Rodríguez Torres, procesados penalmente; de cómo transcurrieron las horas del 30 de abril de 2019, su tensa discusión con monseñor Diego Padrón, cuando éste le recordó que una carta suya le impidió cursar 5° año de bachillerato en el liceo Miguel José Sanz de Maturín. “Tú si eres irresponsable”, le replicó Cabello 20 años después de ese evento que relató en la entrevista fuera de la grabación.

—En estos días Leopoldo López dio una declaración desde España donde culpó al presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, del fracaso del evento del 30 de abril de 2019. Mientras que John Bolton señala a los militares. ¿Eso que ellos dicen tiene algún asidero?

—Leopoldo López tiene desde el 2002 tratando de acabar con la Revolución Bolivariana. Si algo han demostrado es una gran ineptitud. Ellos han tratado de involucrar a Maikel, yo hablé con Maikel a las 5:30 am el día 30 de abril. Trataron de involucrar al general Vladimir Padrino, igual yo hablé con Padrino. Algún día se va a saber todo; nosotros, de alguna manera ya sabíamos que Cristopher Figuera andaba. Iba a ser destituido y Christopher es tan cobarde que se fue, ni siquiera dio la cara nunca. Ellos de alguna manera lo que quieren es que la culpa recaiga en otra persona y ellos quedar en la oposición como que ‘me engañaron’ y ‘denme otra oportunidad’. Eso no les ha funcionado y yo creo que la mayor prueba es que allí está el presidente del Tribunal Supremo. Es Maikel Moreno. Creo que por los hechos se demuestra.

Ahora, el Estado tiene mecanismos. En verdad a mí nunca me han invitado…nadie me invita a conspirar.

—¿Ni siquiera solapadamente?

—Nooo vale. Fíjate yo lo he dicho: a mí nadie me invita, (pa’ los habladores de paja), nadie me ha invitado a conspirar contra Nicolás y nadie me ha invitado a hacer un negocio porque saben que los voy a mandar pal carajo. No se les ocurre, decirme a mí, invitarme a mí a un negocio ni a conspirar contra Nicolás.

—¿Ese 30 de abril pensó que el presidente Maduro sería derrocado?

—De verdad nunca pensé que iban a tener éxito, porque estoy consciente de la solidez de los dos pilares fundamentales: de la Fuerza Armada y de nuestro pueblo.

—Usted presenta siempre videos del fallecido presidente Chávez con mensajes alusivos a la unidad y al acompañamiento del pueblo. ¿Eso va dirigido a un sector específico dentro del chavismo?

—Chávez trasciende, no voy a decir trascendió, a los tiempos políticos de Venezuela. Chávez emerge como una esperanza para el pueblo y se genera entre el pueblo y Chávez una relación de amor extraordinaria. Cuánta razón tiene Hugo Chávez en su palabra, cuánto nos alertó, cuánto nos dijo y la razón de ser del programa (Con el Mazo Dando) en verdad es pasar los videos del comandante. Esa es la verdadera razón de ser. Fíjate que yo los paso al principio, como un compromiso que tengo de predicar la palabra del comandante Chávez.

—¿Venezuela se encamina hacia eso que Chávez llamó el socialismo del siglo 21 o ese proyecto está en pausa?

—No, no está en pausa. Ayer (miércoles) también pasé un video donde el comandante Chávez dice unas palabras de Torrijos: así sea un milímetro avancemos, pero siempre por el camino correcto. El camino de la revolución es nuestro socialismo. Ahora, ¿qué ocurre?, nadie puede desconocer la realidad del país. Si aquí Venezuela no tuviese el bloqueo que tiene, no se hubiesen construido 3 millones 300 mil viviendas; hubiésemos construido ya 5 millones de viviendas. Eso nos ha ocasionado un retardo, no una pausa. Lo que ha hecho es que algunas decisiones, algunas acciones tú tienes que tener un reacomodo de acuerdo a la situación. Pero no, ni se ha descartado y la ruta y el camino correcto es el socialismo, nuestro socialismo bolivariano, así sea un milímetro.

—Hay dos militares de alta graduación que formaron parte del Gobierno y ahora están presos. Isaías Baduel y Miguel Rodríguez Torres. ¿Han cambiado los caminos, las visiones entre usted y estas personas?

—Con ambos tuve buenas relaciones. Mucha mejor relación con Rodríguez Torres. Te puedo decir que Rodríguez Torres cuando estábamos presos llegamos a convertirnos en buenos amigos. ¿Qué fue lo que afectó esa relación? Con Baduel siempre creí que andaba en otra cosa desde bien temprano. Baduel nos dejó enganchados, no salió ni el 4 de febrero ni el 27 de noviembre, no participó, se escurrió a pesar de ser los juramentados iniciales. Pero qué ocurrió, desde mi punto de vista. Que vienen los aduladores, los masajeadores de ego. Pasarle la mano, decirle ‘tú eres el mejor’. Y estos compañeros comenzaron a escuchar a esta gente. No tengo dudas que fue así. Y comenzaron a creerse proyectos políticos distintos al proyecto que comenzó el comandante Hugo Chávez. Ahora, cada quien que asuma su responsabilidad. Es como el caso de (Alejandro) Andrade; yo conozco al Andrade de Coche. Yo no conozco el Andrade de Miami. El poder envanece a algunas personas, los saca de su centro y terminan creyéndose en verdad que constituyen un polo. Recuerda que había un señor, Heinz Dieterich, que comenzó a poner a Baduel más allá del nivel del comandante Hugo Chávez.

—Usted es uno de los sancionados por Estados Unidos. ¿Qué le dice a la justicia de ese país?

—Primero que no creo en la justicia norteamericana. Se congelan las cuentas. ¿Cuáles cuentas?. Se congelan los bienes. ¿Cuáles bienes?. Entonces vienen los lacayos de la Unión Europea a hacer lo mismo. El Mazo Dando está sancionado en la Unión Europea. Es una persecución política. Nos vinculan con tráfico de drogas. Nosotros hacemos fiesta cuando se captura un alijo de droga. Nos acusan de violación de derechos humanos, vínculos con Hezbolá. Ellos buscan a una persona para montar un expediente y en base a ese expediente lanzan acusaciones. Por qué la justicia norteamericana protegió a Posada Carriles. Por qué protege a Mezerhane que se robó los reales de los venezolanos o a Eligio Cedeño. Por qué protege a Colina que puso las bombas en la embajada de Colombia y España. Esa justicia es tan perversa que, si tu traicionas, el caso Cristopher, ya no tienes acusaciones.

—¿Y si se concreta la mentada extracción y lo llevan a usted (en avión) a Estados Unidos para presentarlo ante esa justicia?

—Me defendería con la verdad, con mi verdad. Esa es una de las cosas que ellos plantean, extraerme a mí, al Presidente. Ellos nunca hablarán de extracciones. Ellos van a decir que decidió irse, de entrega y que decidió negociar.

—Hace más de un año usted se reunió con Juan Guaidó y le contó al presidente Maduro que ese diputado era “un coco seco”. ¿Usted se volvería a reunir con Guaidó?

—Yo no sé en verdad; me costaría mucho, pero en política uno nunca puede decir ‘no’. En aquel momento ese tipo llegó y se comprometió: ‘no, yo no me voy a juramentar’. Y al día siguiente se juramentó y sorprendió hasta a su propia gente. Cuando yo me reúno con él, yo sé con quién me estoy reuniendo, perdóname que lo diga así, porque yo me he dedicado 20 años a estudiarlos. Cuando aparece él y yo le digo a Nicolás es verdad ‘es un coco seco’. El tipo no tiene la más mínima idea de lo que es hacer política. Además, él tiene un toque, a lo mejor nosotros somos más locos que todos. Yo hablo más con la oposición de lo que la gente cree.

—Entonces no descarta reunirse de nuevo con Guaidó.

—No, no. Un x pues; como me he reunido con muchos ‘X’.

—Usted también siempre relata los pormenores de la plaza Brión de Chacaíto donde estaba Leopoldo López amenazado de muerte, según la versión. ¿Usted repetiría esa escena del 18 de febrero de 2014?

—Eso lo hemos hecho y lo hacemos consciente que es el rol que hay que cumplir. Al Presidente le llega la información que hay un grupo de la oposición que quería asesinar a Leopoldo López para generar una situación en Venezuela de caos. Allí estaba entre los señalados Antonio Ledezma. Yo fui a la casa de ellos y cuando yo les dije que estaba planeado un intento de asesinato de este señor, ellos tenían esa misma información, la familia de Leopoldo López. Entonces hicimos el plan para su entrega. Ellos insistieron en un acto y yo les dije que no era bueno por su seguridad. Ese día él se abrazaba del general Justo Noguera y le pedía que lo salvara porque lo iban a matar. Ellos tenían que llegar a la calle que sube o baja el Country Club y montarlo en mi carro y presentarlo en tribunales. ¿De volverlo a hacer? sí claro, es la vida de un ser humano independientemente que sea contrario o partidario del chavismo.

—¿Usted aceptaría un debate televisado con María Corina Machado?

—No sé si se aplica, pero es aplicable siempre con María Corina de que ‘águila no caza mosca’, lo que le dijo el comandante (Chávez). Debatir con cualquiera lo podemos hacer, nosotros tenemos los argumentos; pero es bien difícil, bien difícil hablar, debatir con alguien que anda en un ambiente de sin razón, que solo lo que está es cargado de odio, de resentimiento, de pugnacidad. Políticamente, mira yo no tengo nada en contra de María Corina; no tengo nada en contra de Lorenzo Mendoza o de Leopoldo López, son seres humanos.

—Mendoza desapareció del escenario político. ¿No?

—Él siempre aparece. Yo tengo es en contra de lo que ellos representan. Y con argumentos les hemos demostrado que no tienen la razón y con los hechos, les hemos demostrado que no tienen la razón. A María Corina, para debatir conmigo tendrán que ponerle un calmante, porque ella no se controlaría. Al debate nunca le hemos tenido miedo.

—¿Qué lecciones le dejó esa enfermedad del covid-19?

—Varias, la primera es la vulnerabilidad del ser humano. Yo siento que Dios, con quien yo era muy alejado, yo entendí que hay una fuerza superior que el pueblo la lleva por dentro y que es lo que le permite al pueblo aguantar lo que haya que aguantar. Y yo sentía la fuerza de las oraciones de la gente y yo salgo convencido de que hay una fuerza superior, que algunos le llaman Dios. El ser humano es efímero.

La carroza del Comandante

La entrevista discurre en un amplio despacho con retratos en los que aparece él, su esposa Marlenys Contreras y sus hijos. Tiene dos estantes repletos de gorras con logos de instituciones y varios sombreros de cogollo: ese que usan los campesinos cuando van a sus faenas. Hay una foto con Chávez durante un acto público en la Asamblea Nacional. “El comandante siempre nos decía ‘ustedes son unos desordenados; yo quisiera ir a una marcha que la gente esté en un ladito por aquí y por otro y uno los saluda desde el carro y no se le tiren al carro encima’”, relató Cabello para luego recordar que ese ideal de acto organizado se cumplió precisamente el día que llevaron a sepultar a Chávez al Cuartel de La Montaña. “Pasó la carroza por el medio y la gente no se movió”, rememoró.

Los dichos