López se hace el loco con Guaidó y Laprea

En un insólito comunicado emitido ayer por Leopoldo López, prófugo de la justicia y dirigente de Voluntad Popular, éste asegura que desde 2021 ya sabía que la directiva de Monómeros y su gerente Guillermo Rodríguez Laprea estaban incursos en hechos de corrupción, pero que Juan Guaidó acudió a la extinta Asamblea Nacional a solicitar aprobación par removerlo, pero que no lo logró. López no explica quién lo evitó, y no da nombres ni razón.

La nueva versión de López pretende dejar en el aire quién mandaba en Monómeros desde entonces y evitar toda culpa.

Se suma a todo esto que su madre recibió un pago de esa empresa después de la fecha en que López dice no saber nada más del asunto.

Plan

El Gobierno diseñó un plan de contingencia para Monómeros. El nuevo gerente general, Iván Sánchez, dijo que este contempla traer materias primas desde Venezuela al complejo ubicado en Barranquilla y a la planta en Buenaventura. Señaló que se tiene previsto que llegue el primer buque con unas 12 o 14 mil tn de urea y también de otras materias primas que se requieren para los procesos industriales en Monómeros.