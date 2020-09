Los que llaman al bloqueo económico niegan la soberanía nacional

«Los que llaman a sanciones y al bloqueo económico tienen una negación de la soberanía nacional», aseguró este domingo el dirigente opositor Claudio Fermín, del partido Soluciones para Venezuela, durante un entrevista en el programa Aquí con Ernesto Villegas conducido por Ernesto Villegas y trasmitido a través de las redes sociales.

“Eso de pretender que fuera de nuestras fronteras se decida nuestra suerte, que tribunales extraños a nuestro país juzgue a nuestra gente y que en escenarios distintos se decida nuestra futuro, es una negación de todo el amor a nuestro país”, aseveró Fermín durante la entrevista.

Agregó que el proceso de conspiración internacional es una de las travesías más difíciles por las que se está atravesando Venezuela. «Las potencias se han asociado con una élite política antivenezolanista, que pide que a Venezuela no se le compre petróleo, entre otras como si fueran solicitud del pueblo venezolano», dijo.

Asimismo el sociólogo, manifestó que «Venezuela va primero que cualquier otra consideración partidista o sectaria y la mayoría de los venezolanos somos patriotas. Ahora el discurso de la polarización exhibe a quien hace más ruido a una María Corina Machado, Ledezma, Julio Borges», a lo que agregó «la gente que asiste a reuniones del pentágono y una gente que tiene cayos en las rodillas de tanto pedirle a Trump que nos intervenga, una gente como Vecchio que visita el Comando Sur y eso le hace sentir orgulloso. Hay políticos que creen que su superior es Marco Rubio. Eso es una minoría microscópica que la cultura polarizadora coloca de relieve», aseveró.

Fermín llamó a la población a dar un giro de 180 grados el próximo 6 de diciembre. “Esta AN que hemos tenido en los últimos años, no sancionó una sola ley en cinco años. Entregó a Citgo, entregó el oro de las reservas de Venezuela, entregó el patrimonio venezolano para las cuentas de la Reserva Federal, entregó a Monómeros y la soberanía nacional. El país necesita una nueva Asamblea Nacional que salga a luchar en cada rincón del plantea el cese del bloqueo para que Venezuela pueda salir de este desastre económico que tenemos”, añadió.

El candidato a diputado, aseguró que al que le toque presidir el nuevo parlamento se enfrenta a un gran reto, pues le toca demostrar que en ese escenario puede ser escuchado el transportista, el estudiante, los académicos, agricultores, a todos por igual.

«Para quienes presidan esa Asamblea sea una presidencia larga para llegar a acuerdo entendimientos. Queremos que esa Asamblea sea nacionalista y patriota, que derrumbe el bloqueo económico que le demuestre al mundo que los venezolanos protestamos contra eso», apuntó Fermín.

Mesa del Diálogo

El dirigente político precisó que la coincidencia de los partidos de oposición en el diálogo no siempre tenía la misma expresión. “Los partidos que estamos en la Mesa de Diálogo no somos un bloque político, no tenemos una sola dirección como si la tiene el bloque patriótico y como la tiene el G-4 que son bloques políticos”, reveló en la entrevista.

Fermín, señaló que sí coinciden en buscar acuerdos y no más conflictos, en que lo que hay que defender es el patriotismo y no el tutelaje extranjero, en que lo que hay que buscar es la reconciliación de los venezolanos y no la venganza.