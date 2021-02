Maduro a la UE: O rectifican o no habrá ningún tipo de diálogo

El presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió este miércoles a la Unión Europea (UE) que si no rectifican frente a las sanciones impuestas a los funcionarios no se retomará el diálogo, toda vez que destacó la propuesta realizada este martes por el Poder Legislativo donde se exhortó al Ejecutivo decretar como persona non grata a la embajadora de este grupo de naciones.

“O ratifican o no habrá ningún tipo de diálogo, Venezuela tiene dignidad y sabrá responder a cualquier agresión, venga de donde venga”, sentenció.

A juicio del mandatario nacional, la Unión Europea se cree la nueva potencia mundial imperial con derecho a tratar a los países latinoamericanos como sus colonias.

“Se meten con un país entero, y qué esperan, que les demos las gracias por agredirnos? , no ,… estábamos buscando el diálogo, con un país de Europa y la oposición, pero así no. Nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender, agredir y sancionar a Venezuela”, dijo el presidente.

Recordó que él ha sido promotor del diálogo, “son bienvenidos pero si nos respetan, si respeta la democracia, a la dignidad de nuestro país”.

Explicó que nuevamente la UE sanciona a funcionarios del Estado Venezolano. Esta vez a unos diputados del Poder Legislativo, a unos diputados de oposición, “demostrando una miseria, solo para castigarlos porque participaron en las elecciones, como si ellos deciden sobre las decisiones de los venezolanos”.

Comentó que las sanciones incluyeron a funcionarios del Poder Judicial, agrediendo así a magistrados del máximo tribunal del país. También estas nuevas medidas sancionatorias incorporaron a rectores del Poder Electoral.

“¿Qué se creen – se preguntó el mandatario- la élite, la cúpula de la UE cree que puede dirigirse a los países latinoamericanos como si fueran sus colonias y no lo vamos a permitir. Se meten con un país entero, y qué esperan, que les demos las gracias por agredirnos? , se metieron con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con las fuerzas de seguridad del Estado, agredieron a los sistemas de policías sancionando a sus jefes. Venezuela tiene dignidad y sabrá responder a cualquier agresión, venga de donde venga . Ni la UE podrá con nosotros”, sentenció el presidente de la República.