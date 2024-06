Maduro a los gringos: si quieren petróleo páguenlo cash

El presidente de la República durante su visita a Paraguaná, específicamente en el sector Los Taques del estado Falcón, donde reiteró que ha logrado revertir las consecuencias de las sanciones que habían logrado detener la producción petrolera, por lo que advirtió al imperialismo que “si quieren nuestro petróleo deben pagarlo, billete sobre billete, cash”, sentenció.

“Los patarucos se los quieren dar gratis y quieren entregar nuestra riqueza a los gringos para que seamos una colonia petrolera“, expresó.

Maduro insistió en que la oposición ellos está preparando una emboscada y que desde acá el pueblo debe rechazar cualquier intento de violencia en su afán de convertir al país , en una colonia gringa. “Ya ellos agotaron el fraking y por eso tomaron las sanciones contra Venezuela y el trabajo sucio de pedir las sanciones lo hizo la oposición”, expresó.

Recorriendo camino

El Presidente, montado en la tarima, aseguró que al llegar “estuvo metiendo el ojo” en el sector Los Taques, por lo que hizo un llamado de atención al Ministro para la Energía Eléctrica, Gerardo Márquez para que se encargue de la reactivación del Parque Eólico Los Taques.

“Se me viene mañana, a las 8 de la mañana y me levanta el plan con los Consejos Comunales y me pone a funcionar el parque eólico completo, al cien por ciento”, expresó.

Asimismo, solicitó citó al ministro para aguas, Marco Torres, le dio 30 días para que ponga en funcionamiento al 100% la Planta desalizadora de Los Taques

A las calles para celebrar el triunfo

Maduro también pidió la unión del pueblo, organización y oraciones para ir hacia una gran victoria el próximo 28J. “Estamos ganando pero no debemos creer en triunfalismo. Tenemos que darle una pela a esta gente, a los fascistas hay que ganarles por nocaut.

Pidió a todo el pueblo “lanzarse a las calles el 28 de Julio “, una vez que el Consejo Nacional Electoral haya dado los resultados finales de las elecciones presidenciales y haya anunciado la vioctora de la Revolución Bolivariana. “Nunca los defraudaré”, dijo Maduro

“Cuando los vea celebrando la paz de cada plaza y de cada avenida, veré al cielo y daré las gracias al Padre Celestial, a Bolívar y a Chávez y diré desde mi amor por nuestro pueblo, que viva Venezuela, mi Patria Querida”, sentenció.