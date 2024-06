Maduro advierte en El Vigía: cuando gana la oposición pierde el pueblo

El presidente Nicolás Maduro, durante su peregrinación por el estado Mérida, llegó a la población de El Vigía escoltado por una caravana de motorizados. Entró por la avenida principal hasta llegar a la Plaza Bolívar, donde se encontraba una tarima, subió y la gran marea roja merideña, que se agolpó en los alrededores vitoreaba: “Vamos Nico”.

Al ritmo del llamado “raspa-canilla”, el Presidente llegó a la tarima y bailó con la Primera Combatiente, Cilia Flores y apenas culminó la música dijo: “Tenía que venir y estoy aquí, en El Vigía, tierra heroica de resistencia revolucionaria”, dijo a la multitud.

Desde allí, el Presidente contó que venía del teleférico Mukumbarí, y dijo que era su primera vez, que “nunca se había montado”, que había subido con la primera Combatiente Cilia Flores, con quien compartió en medio de esas hermosas montañas una taza de chocolate caliente, queso ahumado y unos deliciosos pastelitos andinos. “Les confieso que solo me comí uno porque me estoy cuidando, pero Cilita se comió 6 pastelitos, la denuncio. Yo me comí dos tequeños, de los cielos”, dijo entre risas.

Seguidamente, anunció que se desarrollará en la población de El Vigía un proyecto de granja solar con una planta de generación de 50 megavatios, con autogeneración solar -acotó. “La primera que llegue de China llegará a El Vigía”, sentenció.

“Encargo a los 23 circuitos comunales elijan un vocero para que vayan el lunes para hacer el plan de la granja solar”, ordenó.

Asimismo, subió en la tarima al gobernador del estado, Jeisson Guzmán, al ministro para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán y al alcalde, para exigirles que asuman la reparación, colocación de asfaltado, con carácter de urgencia, del tramo del Eje vial panamericano que una a Mérida con El Vigía y la reparación del puente de Onia.

¿De quien es el alcalde, preguntó. Aquí ganó uno opositor porque nos dividimos por la pelea entre unos dirigentes, y eso lo vamos a cambiar”, dijo. Seguidamente preguntó al pueblo: “Él protege al pueblo, camina con ustedes, recoge la basura? Es que cuando gana la oposición pierde el pueblo”, dijo y le dio 20 días a Velázquez Araguayán para solventar el tema de la viallidad.

Asimismo, Maduro dijo que en su peregrinar por el estado se enteró que hacen falta 11 pozos de agua para mejorar, “tengo los recursos, pero yo quiero que los consejos comunales vigilen el establecimiento de esos pozos, siempre estoy pensando en cómo aliviar el sufrimiento del pueblo”, dijo.

Chequeando el 1×10

“Estoy peregrinando por todos los pueblos de Venezuela para que vengan momentos de prosperidad, para ello tenemos que trabajar por la victoria. Tengo fe en nuestro pueblo. Vamos a ir superando tda esta etapa y estamos dejando los tiempos peores atrás para que vengan los tiempos de bienestar para el pueblo, tenemos que lograrlo con uniin y fortaleza espiritual”, dijo.

A la población de El Vigía también les lanzó la pregunta: ustedes quieren para el 28 de julio un presidente débil, manipulable o quieren uno fuerte y duro. Quieren un presidente sin energía ni liderazgo, que no conoce Venezuela … o prefieren uno vergatario, es que prefieren un pataruco… o quieren un gallo pinto?

¿Ustedes quieren que vuelva la guarimba y la violencia. Aquí hay un solo candidato que garantiza la paz, que nadie se confíe? Les pregunto: Cómo está el 1×10 en El Vigía

Ejército de patriotas libertarios de El Vigia y d Mérida, tengo fe de que vamos a costruir tiempos mejores. El imperialismo no ha podido ni podrá con Venezuela, dijo.

En desarrollo…