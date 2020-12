Maduro agradeció actuación de la ANC en su sesión de cierre

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro moros, acudió este viernes ante la Asamblea Nacional Constituyente para presenciar la sesión de cierre de este cuerpo plenipotenciario. El mandatario agradeció el apoyo del pueblo al ente legislativo.

“Quiero expresar mi agradecimiento a todo el pueblo que acudió masivamente a elegir esta magna Asamblea Nacional Constituyente. 30 de junio de 2017, tomamos nota de una fecha de histórica”, recordó el mandatario.

“Tenemos la razón legal, la razón política y siempre en las peores condiciones hay que tener confianza en la razón popular. Nuestro pueblo tiene la intuición y la capacidad para ver en cada coyuntura qué es lo que hay que hacer por la patria y la revolución. Y nuestro pueblo supo qué hacer”, reflexionó.

El mandatario nacional hizo un recuento del papel que jugó la Asamblea Nacional con mayoría parlamentaria de la derecha antinacional, que fraguó el clima de ingobernabilidad e injerencia en Venezuela, que hoy complica la vida nacional.

El jefe de Estado recordó la disposición al diálogo que siempre se hizo desde el gobierno, aún pidiendo la mediación de El Vaticano. Pero en febrero de 2017, dijo el presidente “comenzó la ofensiva: Maduro vete ya, Maduro renuncia… la oposición rompió la mesa de diálogo y comenzó el camino del golpe de Estado a través de las guarimbas en 2017”.

El presidente lamentó el uso del poder Legislativo para derrocar presidentes, “estaba hecho para un equilibrio de poderes”. “Creemos que la democracia y la política es comunicación, es entendimiento, es debate de ideas, la confrontación de posiciones en función de la vida política institucional de un país.”

Lamentó no haber contado con interlocutores válidos en la oposición para construir un país de progreso y justicia social. “No hemos estado frente a una oposición democrática. Frente a individuos que asuman su posición en favor de los intereses de un país que nos beneficie a todos. No hay interlocutores que nos reconozcan como fuerza política, como poder. No hemos encontrado en ellos verdaderos demócratas”.

“En marzo de 2017 todos se fueron a las calles a armar un show, a llamar al caos y la violencia, a llamar a golpes de estado e intervenciones extranjeras. El saldo lamentable de muertes y tragedia fue lo que dejaron a su paso”, recordó.

El mandatario repasó los momentos en los que la derecha reclutó jóvenes violentos de extrema derecha y a muchos delincuentes y antisociales para perpetrar sus actos violentos. “Cuantos policías y Guardias Nacionales agredidos, cuantos muertos, cuantos con daños para el resto de sus vidas… a todos, a todas las víctimas de estos hechos violentos, nuestro apoyo. Justicia, tiene que haber justicia contra estos crímenes cometidos.”

“Esta gente quiere sangre”

El jefe de Estado dijo que ante el escenario que dibujaba la derecha en el país, reflexionó sobre una posibilidad de salida a la crisis. “Hice una reunión con el alto mando político y el alto mando militar, porque era una idea que había que trabajar con delicadeza, sin que se filtrara, una jugada estratégica que cambiaba el tablero de juego de la política nacional, y nos sacaba de las puertas de una guerra civil a la que nos llevaba esta derecha irresponsable”.

El presidente Maduro valoró la opción de convocar un proceso popular constituyente. “Finalizando abril la actuación de la derecha había llegado a su máxima expresión y es cuando se decidió que el 1 de mayo, yo anunciara y convocara al poder popular para un nuevo proceso nacional constituyente”.

“Vi la sorpresa del pueblo en la avenida Bolívar, pero en seguida vi que ese pueblo daría todo su apoyo al proceso nacional constituyente”, dijo el mandatario.

“Si la constitución de 1999 fue para refundar la patria, aquel 1 de mayo quedó establecida la responsabilidad de la ANC era restituir la paz de la república. Siendo así hoy puedo decir: misión cumplida. Hoy tenemos un país más fuerte y en paz. Por el camino de la constitución todo es posible.”

Agradeció por su trabajo a Delcy Rodríguez como primera presidenta de la ANC y a Diosdado Cabello, segundo presidente del órgano plenipotenciario.

“Se acabó el plan insurreccional. Somos hijos del voto popular”, dijo Maduro haciendo alusión a la movilización popular que votó por la constituyente.

En seguida, recordó el presidente, “se nombraron nuevos poderes como el que abandonó Luisa Ortega Díaz que ahora está en el regazo de Álvaro Uribe Vélez. Se nombró un poder electoral para que llevara a cabo los procesos electorales pendientes y todos los poderes se sometieron a la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente”.

Garantías electorales

El presidente Maduro recordó la traición al proceso de diálogo nacional que hizo la derecha nacional en los diálogos de República Dominicana, donde se encontraban ambos sectores políticos.

“A minutos de firmar el acuerdo, se recibió una llamada desde Bogotá, donde se encontraba de visita el Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, y junto a Iván Duque le ordenaron a Julio Borges romper los acuerdos. Es importante hacer el ejercicio de la memoria”, dijo.

En efecto, la oposición radical se retiró de los comicios presidenciales de 2018 y el presidente Maduro fue reelecto como jefe de Estado.

“Triunfamos por el camino de la razón, del voto, de la verdad, de la espiritualidad, de la participación, del protagonismo, que es el único camino que ha conocido y que conocerá esta Revolución”.

El Poder Constituyente

El presidente Maduro reflexionó sobre la importancia del Poder Constituyente en el restablecimiento y preservación del orden constitucional. “Llegó la Constituyente y la paz se hizo. Luego se comenzó un trabajo extraordinario de reestructuración y reinstitucionalización del Estado. Comenzaron a trabajar en los decretos constituyentes para reordenar el Estado”, sentenció.

En desarrollo