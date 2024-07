Maduro anuncia retorno del diálogo directo con EEUU

El presidente Nicolás Maduro anunció que este miércoles se retomará el “diálogo directo” con el gobierno de Estados Unidos “para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo con respeto y sin manipulación”, subrayó durante la emisión N°52 de su programa semanal Con Maduro +..

“Ellos saben quien va a ganar., Yo soy un hombre de diálogo y quiero que a través del diálogo se respete a Venezuela, su democracia, su pueblo, hacer respetar nuestro país. Y quiero superar este conflicto de confrontación brutal y estéril con el norte, ya queda de ellos cumplir”, expresó.

Aseguró que durante dos meses continuos ha recibido la propuesta del gobierno de los Estados Unidos para restablecer el diálogo directo, y que luego de haberlo pensarlo decidió aceptarlo.

Maduro subrayó la necesidad que estos diálogos sean públicos, “para evitar las manipulaciones”.

“No nos vamos a ver escondidos. Hemos hecho muchas reuniones secretas y ellos no respetan y sacan versiones que no son verdad. He aceptado la propuesta del gobierno de EEUU para reanudar los diálogos directos y el miércoles estarán Jorge Rodríguez como jefe plenipotenciario del diálogo nacional y Héctor Rodríguez Castro representando a Venezuela y vamos a debatir y a buscar nuevos acuerdos para que se cumpla lo firmado en Qatar. Quiero diálogo, quiero entendimiento, quiero futuro para nuestras relaciones, quiero cambios bajo la soberanía absoluta y la independencia de Venezuela.”, sentenció.