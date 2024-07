Maduro desde Carora: Cada vez que gana la derecha pierde el pueblo

El candidato del Gran Polo Patriótico (GPP), Nicolás Maduro, advirtió en un discurso de campaña que cada vez que un opositor llega al poder “pierde el pueblo”.

Una multitudinaria concentración recibió al abanderado de las fuerzas revolucionarias en la ciudad de Carora, estado Lara, al son de las melodías de la campaña y vitoreando consignas para su reelección.

“Tenía que venir a Carora para decirle que no está sola, Carora tiene un presidente: soy Nicolás Maduro Moros el presidente del pueblo y voy a ganar las elecciones en Carora con el voto de los humildes”, afirmó.

Desde el occidente del país Maduro lamentó la desidia del alcalde opositor de la ciudad larense. “Cuando en el año 2021 yo vi que ganó un alcalde de la derecha fascista, dije, cada vez que gana la derecha pierde el pueblo. Carora salió perdiendo con alguien que no le duele el pueblo”, reprochó.

Asimismo, resaltó la lucha de los productores de todo el país para enfrentar las sanciones, la guerra económica, recuperar la producción de rubros alimenticios y para impulsar el emprendimiento. En ese sentido, informó que a partir de mañana jueves entregará financiamientos a los emprendedores.

“Economía popular, economía familiar, emprendimiento para producir, para vencer”, agregó.

Maduro reiteró que está en desarrollo un plan para la construcción y entrega de dos millones de viviendas. “Ya en este momento, para el periodo 2024-2025, se están construyendo 400 mil viviendas nuevas en el país”, dijo.

No son promesas

Maduro insistió que él no llegó a hacer promesas e invitó a los caroreños a que no creen en los candidatos que intentan embaucar con sus propuestas. “Yo no vengo a hacer promesas. Quien venga a hacerle promesas, mándenlo para el carajo porque está mintiendo. No crean en promesas falsas de nadie”, expresó.

“Quien saca un recetario de promesas es que viene a engañar. Yo no vengo a prometer. Yo me vengo a comprometer”, aseguró.

Agua potable para Carora

El candidato revolucionario informó que llegaron al país dos motores nuevos para el bombeo del agua potable en el sistema Acarigua, los cuales serán instalados y entrarán en funcionamiento en una semana para el beneficio de 140 mil personas.

Asimismo, ordenó a los ministros de Comuna y de la Presidencia, Ángel Prado y Aníbal Coronado respectivamente, levantar un diagnóstico para solventar las deficiencias en el hospital “Pastor Oropeza” de Carora.

1x10x7

Durante su mitin, Maduro resaltó la trascendencia del sistema electoral 1x10x7, que este año se ha consolidado como el “más poderoso y mejor organizado de toda la historia electoral de nuestra vida”.

Destacó las virtudes de este mecanismo creado en Revolución Bolivariana, que se perfila como el camino hacia la victoria en las elecciones del 28 de julio, un significativo regalo que le dará el pueblo a la memoria del Comandante Chávez en su cumpleaños número 70.

Además, durante su discurso al pueblo de la entidad, Maduro cuestionó a la oposición y lo que podría pasar de llegar al poder político. “¿Quieren como presidente a alguien que sea débil? ¿A alguien cuyo programa busca privatizar la educación? ¿Desean que Venezuela se convierta en Ecuador?”, preguntó el presidente obrero, al tiempo que reiteró que, la derecha busca la violencia, mientras ellos (el Gobierno Bolivariano) representan el amor y el respeto.

Asimismo, el abanderado de la revolución proclamó que el pueblo tiene el poder en la democracia venezolana y expresó su confianza en el resultado del 28 de julio: “Veo a Maduro ganando. Mi fe en nuestro pueblo me ha dado fuerza para enfrentar dificultades y guarimbas”.

Finalmente, enfatizó la necesidad de un proceso pacífico y democrático, y rechazó la violencia en todas sus formas, mientras aboga por la participación activa de todos los ciudadanos en las urnas.

El popular jugo verde

En medio del calor larense, Maduro aprovechó para tomarse uno de sus populares jugos verdes que ha recomendado en cada uno de los actos masivos realizados alrededor de Venezuela.

“Este jugo verde te oxigena, fortalece, energiza y prufica, funcioa mejor que esas cosas que llaman 7 potencias por ahí”, comentó.

“Estoy curtido en mil batallas, no le temo a los espantos, no le temo a ningún demonio ni demonio y lo que estoy es saludable y fuerte gracias a Dios y a Cilita”, expresó.