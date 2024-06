Maduro desde Maturín: Lloren o pataleen el 28J gana el gallo pinto

El presidente de la República, Nicolás Maduro sentenció este viernes desde Maturín, en el estado Mongas que, así en la oposición extremista “lloren o pataleen el 28J gana el gallo pinto”.

El jefe de Estado y candidato a la reelección presidencial ante una multitudinaria concentración del pueblo de Maturín, recalcó que no deja de impresionarse de la fuerza que tiene el pueblo heroico de Monagas, de su unión, cohesión, disciplina, pasión y las ganas de ganar otra vez el 28 de julio.

Maduro recordó al pueblo de Monagas y de toda Venezuela, que él y su equipo de Gobierno levantó la producción nacional con manos propias, mientras la oposición vende patria “llamó a sanciones para dañar la economía y a todo un pueblo”.

“¿Dónde está Guaidó y los demás títeres de esa oposición?”, argumentó Maduro ante el pueblo que le respondió que “más nunca volverán”.

El primer mandatario también se preguntó ante la multitud, “¿Por qué ustedes creen que (Edmundo González y Enrique Márquez ) dejaron de firmar ayer ente el CNE?” – y respondió: ” esos dos títeres de la oligarquía no firmaron porque ellos quieren cantar fraude”, sentenció.

Cabe recordar que este jueves ocho de los 10 candidatos presidenciales se comprometieron a respetar los resultados de las elecciones del próximo 28 de julio.

Sin embargo, Edmundo González y Enrique Marquéz no asistieron a la sede del CNE a la firma del Acuerdo de Aceptación de Resultados.

En este mismo orden le volvió a preguntar al pueblo monaguense: ¿Ustedes quieren un presidente manipulable o un presidente firme?, ¿Ustedes quieren un presidente privatizador o un presidente socialista?, ¿Ustedes quieren un presidente de la oligarquía o un presidente obrero?, ¿Ustedes quieren un pataruco o un gallo fino, un gallo pinto?, ¿Guayana quiere un pataruco, un presidente débil, un presidente manipulable, de los apellidos, que venga a privatizar todo?, o ¿Quieren un presidente con liderazgo, con fortaleza y de la clase obrera?, al tiempo que la multitud le reflexionó, una vez más, “más nunca volverán”.

Maduro recordó en Maturín fragmentos de sus últimas conversaciones con el entonces presidente Hugo Chávez. “He sido leal…”, dijo / Foto Prensa presidencial







Maduro y Cilia viendo con binoculares la extensión de la concentración





Un nuevo golpe

Maduro también denunció que sectores intentan dar un golpe “en cualquier momento…tengo las pruebas, y solo le digo al pueblo que ante cualquier circunstancia nervios de acero, máxima unión y movilización”, al tiempo que instó “si se atreven, el pueblo debe ganar la paz en cada calle y no dejar que nos roben la alegría”.

Según el mandatario, González Urrutia, aspirante de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, y Enrique Márquez, a quienes llamó “títeres de la oligarquía”, pretenden “gritar fraude” y generar “violencia y un golpe de Estado”.

En este orden, puntualizó que “si los gringos quieren petróleo: Welcome (Bienvenido), pero me lo pagan al precio internacional (…) Petróleo regalado no hay”, al recalcar que él es el candidato con fortaleza.

El candidato a la reelección, recordó en Maturín fragmentos de sus últimas conversaciones con el entonces presidente Hugo Chávez. “He sido leal…”, dijo ante la multitud que lo vitoreó.

Leonardo Infante al Panteón

Maduro, quien inició acto en calle La Planta, sector 23 de Enero de Maturín en Monagas, informó que, “doscientos años después vamos a llevar a Leonardo Infante al Panteón Nacional para reivindicarlo”, acerca del combatiente en las guerras de independencia, conocido con el apodo del “Negro Infante”.

Leonardo Infante, fue un combatiente en las guerras de independencia, que nació en la antigua provincia de Maturín, aproximadamente en 1795.

Maduro inaugura Universidad Nacional Experimental

El presidente Maduro aprovechó la ocasión para, en la gestión de Gobierno y peregrinaje que lleva acabo por todo el país, dar por inaugurada Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, núcleo Maturín (Monagas).

“La educación para la juventud (…) aquí vamos a ver carreras vinculadas a la vida, a la salud, por ahí hay gente de los apellidos hablando de privatizar la educación universitaria, que estudie quien pueda pagar, dicen ellos, sólo el que pueda pagar, estudie. ¿Ustedes están de acuerdo con eso?”, expresó Maduro a los jóvenes que lo acompañaros en la inauguración.