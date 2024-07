Maduro desde Petare: Nadie va a sabotear las elecciones del 28J

El candidato a la reelección por el Gran Polo Patriótico (GPP), Nicolás Maduro, denunció este jueves durante un acto de campaña en la redoma de Petare, municipio Sucre del estado Miranda que la extrema derecha busca la suspensión de las elecciones presidenciales pautadas para este 28 de julio.

“Quieren una hecatombe y una tragedia para gritar suspensión de las elecciones y saldrían los gringos, saldría Milei, saldría Novoa de la derecha a pedir suspendan las elecciones”, denunció.

Al respecto, Maduro aseguró que en Venezuela habrán elecciones este 28 de julio. “Nervios de acero, calma y cordura (…) Llueva, truene o relampaguee el 28 de julio habrán elecciones presidenciales en Venezuela (…) Nadie las va a sabotear”, sentenció.

El abanderado de la revolución afirmó saber todos los planes de la extrema derecha y que los ha venido denunciando. Ratificó a los apellidos y sectores fascistas, que la unión cívico-militar está más preparada que nunca en la defensa de la Patria.

De igual modo, advirtió sobre los planes de la oposición para desestabilizar el país, conformada por figuras como Henrique Capriles Randonski, Leopoldo López y Julio Borges. “Quieren que en Petare vuelvan las guarimbas”.

“Que lo entienda el mundo, los fascistas y el imperialismo: El Poder en Venezuela está en la calle, es la unión cívico-militar-policial”, dijo.

Reiteró la importancia de mantener la paz antes, durante y después de las elecciones. “No quiero show ni lloradera por parte de la ultraderecha. Nosotros tenemos que asegurar la paz del pueblo”, dijo.

Por otra parte, el líder bolivariano invitó este jueves al pueblo venezolano a construir el futuro de la Patria.

Aseguró que durante su recorrido por el país se ha llenado de la fuerza de los hombre y mujeres de Venezuela, a quienes le ha ratificado su compromiso con la tranquilidad y soberanía de la Patria, ante las pretensiones de la ultraderecha venezolana, que solo representa la opción del imperialismo, el capitalismo y la privatización.

“Traigo toda esa fuerza de los campesinos, de las campesinas, de los pescadores, de las pescadoras, de la juventud, de la jefa de calle, de la jefa de comunidad, traigo toda la fuerza de los afrodescendientes de los pueblos indígenas, de la clase obrera”, manifestó el líder bolivariano.

Maduro ratificó que “nosotros somos el camino del futuro, somos la verdad de Venezuela, y somos la victoria de la vida y de la paz”, expresó el candidato a la reelección.

Destacó que el pueblo de Venezuela ha sido su maestro, para enfrentar las dificultades y gobernar a favor de todos y todas.

Asimismo, destacó la necesidad de un presidente firme y con liderazgo, que no sea títere de nadie. “He sido leal, no le tengo miedo a los demonios, la fuerza es el poder del pueblo. No soy un presidente débil ni cobarde, mi maestro ha sido Chávez, ha sido el pueblo de Venezuela. Jamás los he dejado solos; vencimos las sanciones y lo que viene para el pueblo venezolano son tiempos mejores. Estamos construyendo el mejor país del mundo”.

Maduro aseguró que el legado del comandante Hugo Chávez estará presente en la batalla electoral de este 28 de julio. “Chávez fue y es un gigante”, destacó el candidato de Patria recordando al Comandante cuando recorrió las calles de Petare.

Destacó el renacer de Venezuela en lo espiritual, político, cultural y económico. “Estamos del lado correcto de la historia. Somos los únicos que tenemos un proyecto”.

El candidato Maduro instó a los petareños ir a la conquista en la elección número treinta y uno, el domingo 28 de julio. “¿Queremos paz, igualdad, democracia, libertad verdadera, recuperar la Guayana Esequiba, un país independiente que no esté arrastrado a los gringos? ¡Ganemos el 28!”, enfatizó.

Subrayó que el pueblo venezolano ha superado todas las pruebas y ahora vendrá la recuperación, crecimiento, prosperidad, bienestar y felicidad compartida. “Tiempos mejores vienen para la Patria”, enfatizó.

Finalmente, destacó que el pueblo debe organizar su 1x10x7 para seguir con la garantía de la paz y lograr la gran victoria de las elecciones del próximo 28 de julio. “Tenemos que organizarnos para que el 28 de Julio le demos la gran victoria al Comandante Chávez por su cumpleaños, que viva Venezuela mi patria querida, venceremos”.

Maduro entregó obras para Miranda

Durante el acto en Petare, el presidente candidato, Nicolás Maduro, entregó a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno diferentes obras de salud, deporte y recreación para habitantes de diversos municipios de la entidad mirandina. Entre ellas destacan: