Maduro dice que nueva AN debe activar las interpelaciones al Ejecutivo

El presidente Nicolás Maduro manifestó estar de acuerdo con que la nueva Asamblea Nacional que será electa este 6 de diciembre haga investigaciones pertinentes en presuntos casos de corrupción e interpele a ministros sobre temas de interés nacional.

Así lo aseveró en un encuentro con periodistas realizado en el Palacio de Miraflores donde propuso que el nuevo parlamento logre conformar una comisión de la verdad que investigue a fondo sobre los sucesos y actividades de la oposición que preside la actual AN.

“Se puede establecer responsabilidad sobre los temas de Citgo, Monómeros, el oro en Inglaterra, del dinero que hay en el exterior”, para que se hagan las recomendaciones al Poder Judicial venezolano y se haga justicia ante los robos cometidos contra los activos venezolanos por parte del sector que acompaña al diputado Juan Guaidó.

Recalcó que esta nueva AN debe estar activa ante las denuncias de corrupción y que los diputados no incurran en solidaridad automática por filiaciones políticas como ocurrió con el ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.

“Nosotros por solidaridad automática protegimos a Rafael Ramírez y resulta que después, al pasar el tiempo nos dimos cuenta que todas esas denuncias eran verdad”, recordó.

Señaló que Ramírez encabezaba una red de ladrones y saqueadores de Pdvsa, causantes de la desinversión, del robo de miles de millones de dólares y actualmente es protegido por EEUU.

Consideró que la nueva AN no debe cometer los errores del pasado y “debe activar los mecanismos de interpelación, para interpelar a los ministros, a los viceministros, a los presidentes de empresas públicas” y de haber un voto de censura para sacar a un ministro que se haga.

“Y si hay que hacer una investigación contra mí, que lo hagan también, Venezuela necesita la mayor transparencia”, dijo. /AVN