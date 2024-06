Maduro: el 28 de julio es la cita de la patria

El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que el 28 de julio próximo, día de las elecciones presidenciales, es “la cita de la patria” cuando los venezolanos decidirán si el país será libre o una colonia.

“El domingo 28 de julio es la cita de la patria y ahí decidiremos si vamos a ser colonia o patria libre. Pueblo esclavo o pueblo rebelde y libre. Si sigue el pueblo en el poder”, expresó el jefe de Estado desde Santa Lucía del Tuy en el estado Miranda en donde lideró una concentración popular.

Maduro recordó ante los presentes que la elección presidencial “es una decisión histórica”, de la cual depende “el futuro de todo el siglo XXI”.

“Falta poco y cuando amanezca ese domingo bendito yo diré: Hoy, como ayer en Carabobo, Venezuela va a tener un triunfo aplastante”, puntualizó.

Santa Lucía territorio invicto

En su peregrinación por todo el país, Maduro comentó que tenía que ir a la profundidad de los Valles de Tuy. “Soy Nicolás Maduro Moros el presidente del pueblo y llegué a Santa Lucía (…) con este pueblo consiente. Santa Lucía es territorio invicto de la Revolución Bolivariana”, resaltó.

El primer mandatario nacional rescató que los Valles del Tuy es un territorio en donde anidó la idea de Bolívar. Asimismo, rememoró que hace 30 años llegó a esta región el comandante Hugo Chávez y fue recibido como un héroe.

“Es un territorio que jamás le falló a Chávez y que jamás me ha fallado, nunca me he sentido solo, jamás he estado solo. Yo tampoco jamás les he fallado, ni les fallaré a ustedes pueblo valiente y trabajador de esta patria”, aseguró.

Cuatro pozos nuevos

Durante el acto masivo, Maduro informó que ya concluyó la construcción de cuatro pozos de agua nuevos para el beneficio de los luciteños y que en 15 días estará lista la estación de bombeo ubicada en una de las parroquias.

“Hay muchas cosas que hay que hacer y vamos a hacerlas. Ya se terminaron los cuatro pozos que se estaban haciendo, en 15 días tenemos operativo la estación de bombeo Güere Güere y en 15 días estos cuatro pozos beneficiarán a 12 mil habitantes más de este municipio de Santa Lucía”, comentó.

El presidente Nicolás Maduro interactuó con el pueblo de Santa Lucía /Prensa Presiencial





Nuevo plan de vivienda

El jefe de Estado pidió que el nuevo plan de vivienda sea de verdad totalmente nuevo, porque “mucha gente necesita vivienda todavía”, destacó que su gobierno ha entregado 5 millones de hogares, pero hay 3 millones de familias que necesitan.

“Mucha gente necesita terminar, ampliar o arreglar su vivienda, entonces son 3 millones de viviendas nuevas y 2 millones que tenemos que arreglar y ampliar”, agregó.

En tal sentido, Maduro pidió a los 28 circuitos comunales de Santa Lucía que lo ayuden a preparar el plan de vivienda en cada territorio.

“En dónde están los terrenos, cuánto necesitan. Y una vez que triunfemos iniciar una nueva etapa de construcción de 3 millones de viviendas con las comunas”, se comprometió.

Camino de independencia para Venezuela

Al final de la concentración con el pueblo luciteño de los Valles del Tuy, el presidente Maduro reiteró que el camino de Venezuela “es de la independencia, la soberanía, la democracia directa y verdadera (…) es el camino de construir un nuevo modelo económico productivo y diversificado”.

Recordó que el extremismo opositor pidió sanciones contra el país para hacerle daño a Venezuela y entregar sus riquezas y recursos naturales.

“Pero afortunadamente por la perseverancia y el trabajo del pueblo, de los empresarios y de los emprendedores por miles, el tiempo malo va quedando atrás; ve de retro satanás que aquí lo que viene es tiempo para mejor, para crecer y para prosperar”

Maduro reiteró que en Venezuela habrá paz antes, durante y después del 28 de julio.

“El 28 de julio ganamos, nos lanzamos a las calles y vamos a cobrar el triunfo trabajando por esta patria, por el futuro de esta patria”, culminó.

CDI rehabilitado

El primer mandatario entregó la rehabilitación del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) “Santa Lucía” en el municipio Paz Castillo.

Cerca de 96 comunidades y más de 62 mil habitantes serán beneficiados con los servicios médicos de medicina general, emergencia 24 horas, hospitalización adultos, electrocardiograma, ginecología, rayos X, laboratorios, ultrasonidos, entre otros.