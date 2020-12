Maduro: el 6-D eligiremos una Venezuela independiente y soberana

El presidente, Nicolás Maduro, selló este martes su compromiso político con la juventud venezolana durante un encuentro con líderes y lideresas de la juventud del Gran Polo Patriótico en Caracas.

“Quise hacer este encuentro con la juventud para sellar el compromiso con la juventud y el papel que representaran para el futuro de país. Son la generación del tricentenario del Generalisimo Francisco de Miranda y ustedes estarán en el poder político y Venezuela será la Venezuela potencia”, dijo.

Detalló que el próximo domingo se eleigirá una nueva Asamblea que determinará la continuidad de la política socialista, “el primer regalo de diciembre será la gran victoria del próximo domingo 6 de diciembre en las elecciones de la Asamblea Nacional, aseguró.

Aseguró que las elecciones del próximo domingo serán históricas, “elegiremos si queremos una Venezuela independiente, soberana y orgullosa de su historia o si sencillamente le dejamos la Asamblea Nacional a la derecha”, explicó.

Recordó el sabotaje político que ha atravesado el país desde que la oposición venezolana desconoció su presidencia en Venezuela.

“En el 2015 engañaron a la gente, desde la Asamblea Nacional ofrecieron que no iba a ver mas colas en el país. Mucha de su gente no fue a votar porque no creen en ellos, se abstubieron y abstense es un error”, recordó el presidente a la vez que aseguró que crearon una campaña de desprestigio con apoyo de la oligarquía internacional contra la revolución.

De igual manera aseguró que durante 2015 su gobierno aceptó los resultados electorales, “asumí la derrota porque estamos en democracia”, recordó.

Hemos tenido que sufrir cinco años de horror, de complot, de conspiración y de fracaso para que nuestro pueblo tenga conciencia de que fue un error elegir a la oposición y darle el poder de la Asamblea Nacional

Por otra parte exhortó a la población salir a votar el 6-D “Es un grave error no ir a votar porque si usted no decide con sus votos, otros decidirán por usted. Vamos a votar por la recuperación del país, por el futuro y la recuperación económica”.

El Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV= saludó y felicitó al candidato por lista de Caracas, Jorge Rodríguez, por su excelente conducción como Jefe del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas del GPPSB.

Refirió la entrevista ofrecida al periodista Vladimir Villegas en una televisora privada, y reconoció la capacidad y talento de Rodríguez “respondiendo sin dejar pasar una”.

Recordó que Jorge fue Jefe de Campaña de Chávez en 2012 y fue ratificado para la campaña de las elecciones sobrevenidas donde el pueblo venezolano eligió al presidente Maduro en abril de 2013, tras la partida física del Comandante.

“Aplaudo a Jorge Rodríguez como jefe del Comando de Campaña Darío Vivas”.

Aseveró que la oposición venezolana “manipula” las necesidades del pueblo venezolano, afectadas por las medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) y promovidas por la derecha venezolana.

“Tratan de manipular la necesidad y el sufrimiento del pueblo, producto de las más crueles sanciones, del bloqueo más brutal que haya vivido un pueblo”, recalcó.

“Hemos resistido, lo estamos enfrentando, y con la victoria de la Asamblea Nacional vamos a derrotar el bloqueo y las consecuencias criminales, y vamos a levantar a Venezuela, y la vamos a poner bella, floreciente”, agregó.