Maduro: El G4 debe buscar la forma de que se levanten las sanciones

El presidente de la República, Nicolás Maduro, exigió este miércoles a los representantes del llamado G4 de la oposición venezolana soliciten el cese de las sanciones impuestas a Venezuela por parte del imperio Norteamérica a petición de ellos. “El G4 debe buscar la forma de que se levanten las sanciones”.

“Eso que nos hicieron durante la era Trump por petición de Ramos Allup, Juan Guaidó, Capriles y Julio Borges; ellos pidieron las sanciones, pidieron la intervención militar no se les olvide (…) A nosotros no se nos olvida que fueron ellos ahora que quieren ir a elecciones pero no se les olvides que ustedes (G4) pidieron la invasión de Venezuela”, manifestó Maduro.

Durante una jornada de miércoles productivo el Jefe de Estado reiteró que el G4 es el culpable de todas las sanciones “ahora me buscan la forma de que se levanten las sanciones Capriles Radonski, Ramos Allup y Juan Guaidó vayan buscando que se levanten las sanciones”, exigió el Mandatario nacional.

Asimismo, el Dignatario ratificó que el 21 de noviembre disfrutará el momento en que Juan Guaidó vaya a votar a las elecciones y reconozca al Consejo Nacional Electoral (CNE). “Porque al momento en que ellos inscriban sus candidatos están reconociendo al CNE electo por la Asamblea Nacional (AN) legitima e instalada el pasado 5 de enero, ¡Es la verdad!”, expresó.