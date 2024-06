Maduro: el pueblo de Bolívar revolcó al fascismo en las calles

Desde el estado Bolívar, el presidente del Comando de Campaña Venezuela toda, Jorge Rodríguez y la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, lideraron la manifestación que llenó las calles de Puerto Ordaz, municipio Caroní de rojo en el estado Bolívar, donde la marea roja revolucionaria plenó las calles para manifestar su apoyo al presidente de la República Nicolás Maduro y rechazar el bloqueo y el ataque imperialista contra

En el fervor de la concentración, el presidente de la República realizó un contacto telefónico con el pueblo de Bolívar: “Voy saliendo de Cúa y llegando a la plaza Hugo Chávez del Tuy, en mi recorrido por Miranda y desde aquí le mando un saludo al pueblo de San Félix y Ciudad Guayana, quienes revolcaron al fascismo y a los apellidos en las calles, el pueblo en la calle ha triunfado. No volverán ni apellidos ni oligarcas”, sentenció el primer mandatario nacional.

Maduro también preguntó a la multitud presente por el estatus del 1×10 en Caroní. “Si queremos patria libre y soberana, dejar de ser colonia y ser un pueblo libre, debemos tener un 1×10 perfecto para lograr la victoria. ¿Ustedes quieren que se privaticen la educación, la salud y Pdvsa, quieren que se le entregue al imperialismo nuestras riquezas? ¡¿Ustedes quieren un presidente fuerte, del pueblo que no sea títere de los apellidos? ¿Prefieren un pataruco o un gallo fino? Entonces, para seguir teniendo Patria , debemos tener el 1×10 perfecto”, reiteró.

Guardianes del legado

Jorge y Delcy Rodríguez recorrieron las calles de Puerto Ordaz /Wilmer Errades

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez calificó al 1×10 como la maquinaria de unión de pueblo venezolano, no solo una herramienta para las elecciones. “Debemos mantenernos así unidos, impenetrables e invencibles. Somos los guardianes de la Revolución y jamás entregaremos el legado de Chávez. Jamás le entregaremos la patria al imperialismo, más nunca volverán, no le entregaremos as riquezas de Venezuela, son para nuestro pueblo, y por ello decimos, las calles son el pueblo y no de la burguesía”,

“Son unos descarados esos que han pedido sanciones e invasiones y se atreven de venir acá a pedir sus votos, a quien se le ocurre semejante insolencia a Bolívar… aquí le vamos a dar una paliza el próximo 28 de julio.

“La derecha quiere entregar el Esequibo a la ExxonMobil”

El coordinador general del comando de campaña “Venezuela Nuestra”, Jorge Rodríguez, aseguró que es el espíritu de Hugo Chávez quien guía al pueblo revolucionario en esta batalla decisiva por la victoria y el futuro del pueblo.

#LoDijo || En contacto telefónico, el Pdte. de la República, @NicolasMaduro, saludó al pueblo del estado #Bolívar que este #5Jun se movilizó en rechazo al bloqueo económico imperial y en apoyo a las acciones del Gobierno Bolivariano para el bienestar social de los venezolanos/as pic.twitter.com/8Eec5IjXvJ — Vicepresidencia Vzla (@ViceVenezuela) June 5, 2024

“Es Hugo Chávez con su fuerza y valentía que ha decretado la hora del pueblo, de las mujeres y hombres de a pie y de responder a las provocaciones. Han sido tan bárbaros que han venido con una bandera con siete estrellas, pero la octava estrella se atraviesa, que representa a este pueblo indómito y recuperaremos a nuestra Guayana Esequiba, porque es del Gran Estado Bolívar .

Recordó cómo los dirigentes de la ultraderecha pidieron sanciones e invasiones e hicieron “lo imposible” durante la pandemia, para que n llegaran vacunas al pueblo.

“A mi me gusta mucho cuando el Presidente habla de los patarucos, el gallo cobarde, el asustao, el que no enfrenta ninguna pelea… pero nosotros tenemos nuestro gallo pinto”, concluyó. “Los patarucos dan vergüenza, son unos arrastraos porque ya se comprometieron a entregar la Guayana Esequiba a la ExxonMobil y ya se comprometieron a entregar a las industrias básicas y a botar al 90% de los trabajadores, y también quieren hacerle lo mismo a Pdvsa. No estoy hablando por hablar porque se agarraron Citgo y Monómeros y se la repartieron entre ellos y ahora viven como millonarios en Miami , dos aviones nos robaron esos gringos, hijos de su madre”, sentenció.

Marea roja: Puerto Ordaz con Nicolás

Trabajadores de las empresas básicas de Guayana, movimientos sociales y líderes comunitarios estuvieron a la vanguardia de la marcha que inició en la redoma de la Paz y culminó en las Colinas de Unare, donde también se sumaron más de 1000 caballos de hierro para rechazar las sanciones y el bloqueo económico.

El gobernador Ángel Marcano, acompañado del alcalde Tito Oviedo y demás presidentes de las empresas básicas, dejó claro que en el estado Bolívar la revolución bolivariana ” no ha perdido ni perderá una contienda porque este es un pueblo consciente y leal”

Asimismo, Marcano explicó que toda la maquinaria política y electoral ya se encuentra engranada para reeditar el triunfo de Nicolás Maduro este 28J.

Aquí vamos la fuerza motorizada 🏍️ rumbo a Unare, allá nos espera un río de gente, un río de pueblo!! rumbo a la gran victoria con @NicolasMaduro este 28J✌️✌️#PuebloMaduroEnPaz pic.twitter.com/y4RJBmiHRa — Tito Oviedo (@OviedoPSUV) June 5, 2024

El alcalde, Tito Oviedo, aseguró que la victoria perfecta pertenece al pueblo con moral y lucha, ” a ese pueblo que a pesar de las sanciones y bloqueo, busca la manera reinventarse para ayudar a su vecino, al país.

Oviedo recordó que la población sabe que “quienes hoy pretenden ser otra opción son los mismos que incendiaron las calles y a personas durante las guarimbas, son las mismas que apoyan el bloqueo, por eso hoy decimos junto a este río crecido de pueblo que la esperanza está en la calle con Nicolás.

Con información de Edgar Noriega, corresponsalía Bolívar