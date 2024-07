Maduro: Elon Musk es el nuevo archienemigo de la paz de Venezuela

El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que el multimillonario estadounidense Elon Musk es el nuevo “archienemigo” de la paz de Venezuela.

Así lo refirió este lunes el recién reelecto mandatario nacional durante el acto de proclamación en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde evidenció los planes del dueño de la red social X de controlar al mundo y de apoyar a la derecha fascista con su dinero.

“Menos mal que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo Elon Musk, con tu plata, con tus satélites. Pretende él controlar al mundo, controla Argentina, va por el litio de ustedes pueblo argentino; ya controla a Ecuador, es la representación de la ideología fascista en el mundo, es el poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha”, acusó.

Maduro reprochó que Musk publicara este lunes en su red social un video en el que algunas personas se llevan cajas de aires acondicionados de una oficina, con la intención de crear una fake news en contra del CNE al referir que se trataba de un robo de aparatos electorales del órgano electoral.

“Elon Musk, estás desesperado, te fuiste de boca, contrólate que te van a llevar como la derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses”, advirtió.

Asimismo, Maduro recordó que quien se mete con él o Venezuela, “se seca”.

“Elon Musk ¿quieres pelea? Vamos a darle, estoy listo, soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, pero a Venezuela se respeta. No aceptamos intervencionismo de nadie”, enfatizó el jefe de Estado.

Aseguró que Elon Musk controla las redes sociales, por cuanto la Asamblea Nacional tiene que abrir un debate “del efecto pernicioso de las redes sociales en la psiquis colectiva, en la educación de los niños, en la promoción de antivalores perniciosos, y en el daño del clima del país, yo le pido a la Asamblea Nacional y al resto de las instituciones abra un debate nacional para que Venezuela también vaya a la vanguardia en lo que tiene que ver con los

daños de las redes sociales a la sociedad”, dijo.

Granjas de bots

Maduro aseguró que todas las redes sociales están cartelizadas y complotadas, además por las granjas de bots. “Yo me sorprendí cuando le pregunté al pueblo sobre los bots, y me sorprende el desconocimiento que tenemos de la guerra de los bots, nosotros no tenemos granja de bots, ni guerra de bots”, aseguró.

Maduro aseguró que Milei ganó en Argentina “cabalgando sobre la mentira” de las redes sociales, con granjas de hasta 20 mil teléfonos, tenemos que dar una batalla por informar al pueblo porque hay que hacer la guerra antibots.

Aseguró que este domingo, durante los comicios, los votos le ganaron a los bots, “el pueblo le ganó a los bots”, remarcó.

Maduro también hizo referencia a los delitos de odio que se cometen a diario en las redes sociales, “amenazando de muerte, amenazando a la familia, amenazando de persecución, eso se llama fascismo criminal, pero son los bots, así ganó Milei allá”, dijo.

” Una persona que quiera acompañar la causa bolivariana lo piensa dos veces, porque le van a caer encima en las redes y resulta que son bots para generar odio. El tiempo del odio lo superamos y no va volver, pero vienen tiempos de armonía, de entendimiento, de reencuentro, de reconciliación, de avance conjunto, de diálogo, de consenso, ese es el tiempo que viene para Venezuela”, culminó.

Campaña contra el odio

Maduro pidió a los generadores de opinión, civiles, militares, policías, artistas, a todos realizar una gran campaña para denunciar “las campañas de odio fascista e intolerantes” en las redes sociales contra el pueblo de Venezuela, contra el movimiento bolivariano.

“Hoy están utilizando las redes para envenenar de odio a

Venezuela, porque saben que dividiendo a Venezuela, sembrando odio e intolerancia, se acercan al objetivo que ellos tienen, que es conquistar nuestro país, recolonizar a Venezuela”, sentenció.