Maduro: solo obedezco a la fuerza de Dios y al pueblo

El presidente Nicolás Maduro, a su llegada a Valencia, capital del estado Carabobo este jueves, insistió en que la derecha “está contratando paramilitares” para sabotear al país antes del 28 de julio y advirtió que “el que se coma la luz lo va a lamentar 100 años” porque el pueblo y la FANB garantizarán la paz, antes, durante y después del 28J

“¿Ustedes quieren que vuelva la guarimba?, ¿ustedes quieren que vuelva la violencia paramilitar? Vengo llevando un mensaje de paz, amor y vida para todo el pueblo”, dijo a la multitudinaria concentración que lo recibió

Comentó cómo Venezuela se convirtió en un modelo de protección social en el mundo durante la pandemia, así como los momentos difíciles que pasó durante la guerra económica a través de las las sanciones y los esfuerzo para transitar y superar los escollos y apoyar al pueblo.

“Las sanciones golpearon como misiles”, sentenció y recordó que el gobierno nacional aplicó fórmulas para recuperar la economía nacional.

“¿Quién creó los CLAP y derrotó el desabastecimiento con producción

nacional?, ¿quién ha estado con el pueblo en las malas?”, preguntó a los valencianos.

“La gente está clara de que no quiere volver al pasado, quiere paz, estabilidad, una nueva economía, recuperar sus derechos. Venezuela se está viviendo un renacer de la esperanza, el optimismo y el patriotismo. Se está viendo un nuevo despertar de la historia y la conciencia nacional”, sentenció .

“Se que jamás me han dejado solo en estos años de peligro, en estos años difíciles, siempre he contado con el apoyo y bendiciones del pueblo .Y Hoy he venido a Carabobo a pedirles sus bendiciones y su apoyo. Soy un hombre de pueblo, todos somos una gran familia”, agregó.

Advirtió que no tiene amo ni dueño, “soy un presidente independiente y soberano, tomo mis propias decisiones y solo obedezco a dos fuerzas; a la fuera de Dios y a la del pueblo, no pertenezco a ninguna clase política ni tengo titiritero, solo tengo al pueblo, soy independiente, libre y soberano”, dijo.

Democratizar el crédito

Maduro, lideró multitudinaria concentración a favor de su reelección en la parroquia Miguel Peña de Valencia.

Como parte de la democratización del financiamiento y el crédito, el jefe de Estado proyectó que, de aquí a un año, se deben financiar, por lo menos, un millón de nuevos emprendimientos en el país. Así lo anunció al explicar que la meta se traza como parte de “un plan especial que ya lo tengo en práctica pero lo voy a incrementar en la medida en que siga recuperándose la economía, para democratizar el financiamiento y el crédito”.

También comentó sobre la meta de la construcción de viviendas.

“Ya se están construyendo 410 mil viviendas nuevas, no vengo ha hacer promesas sino a comprometerme con el pueblo”, expresó.

Al colocar como referencia el Proyecto 0800 Súper Bigote, el presidente anunció un plan que permitirá, con el Carnet de la Patria, llevar la medicina de manera directa y telemática a todo el país. “Llevar el modo del plan 0800 Súper Bigote en un nuevo proyecto superior de tecnología de salud a todo el país. Lo bueno hay que multiplicarlo”, subrayó el jefe de Estado.