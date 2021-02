Presidente espera que EEUU rectifique sobre las sanciones contra Venezuela

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que su gobierno sigue de pie ante las peticiones de diálogo con Estados Unido (EEUU). “Espero que haya una rectificación a fondo del gobierno de los EEUU sobre las sanciones, mientras tanto nosotros seguimos de pie y dispuestos a dialogar.

Durante una rueda de prensa con los medios de comunicación internacional, aseguró que está obligado a ser discreto sobre el tema, “estoy obligado a ser muy prudente con el diálogo con EEUU. En la era de Obama tuvimos muchas diferencias por el tema de las negociaciones, por eso debo ser muy prudente y cuidadoso por lo delicado del tema para beneficio de la población”, dijo el primer mandatario nacional.

Agregó que con la administración de Donald Trump, se realizaron encuentros que no dieron resultados positivos, “después de Obama vino Trump y todo se empeoró, me mandó a matar varias veces, tuvo un gestión muy conflictiva. En privado hubo enlaces por montones con su administración, en México y Bahamas hablamos varias veces. Me presentaron un Trump que quería hablar conmigo, él estaba obstinado del experimento de Guaidó”, expresó Maduro.

Maduro, rechazó la postura asumida por el secretario de Estado, Antony Blinken, contra Venezuela.

Señaló que su gobierno está a la espera de la política que fijará el presidente de EE.UU. Joe Biden con respecto a Venezuela. “Estamos en disposición de un diálogo abierto e inclusivo para buscar la convivencia”, reiteró, a la vez que se refirió al informe presentado la semana pasada por la relatora de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Alena Douhan, donde menciona el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano.

“Esperamos que estas realidades lleguen a donde tienen que llegar y que en Estados Unidos los sectores de poder político abran los ojos sobre la realidad de Venezuela”, dijo el Presidente.

Afirmó que es mentira que son sanciones individuales, “ya Venezuela lo sabe, son acciones contra toda la economía, contra los ingresos del país. Son acciones fuera del marco de la legalidad mundial como lo dice el informe de las Naciones Unidas”, aseveró.