Maduro exhorta a diputados a mantenerse en el camino del diálogo

«Espero que ustedes se mantengan en el camino de la paz, del diálogo y la reconciliación para seguir construyendo esa Venezuela que todos aspiramos», exhortó el presidente de la República, Nicolás Maduro, a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) que integran la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación.

Desde el Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas, recalcó que el único camino posible «es el de la Venezuela que se encuentra y se reencuentra», dado que es clave para la estabilidad nacional, reseñó Prensa Presidencial.

Al referir las mega elecciones del 21 de noviembre, instó además a respetar y reconocer los resultados independientemente de quienes conquisten la victoria en las urnas.

«Tengan la certeza que gane quien gane estaremos reconociendo el triunfo, si la oposición obtiene sus triunfos una vez más los reconoceremos y esperamos que si nosotros, con la fuerza del pueblo, obtenemos el triunfo también tengan la hidalguía de reconocer los resultados electorales».

Atención a propuestas

En el contexto del encuentro de la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación, el Dignatario expresó su conformidad con el planteamiento del diputado Javier Bertucci de incluir en el diálogo, auspiciado por el Reino de Noruega, a gobernadores y alcaldes electos en las mega elecciones del 21 de noviembre.

«El 21 de noviembre van a surgir actores políticos calificados por el voto del pueblo. Junto a la Asamblea Nacional, los nuevos gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas tendrán la legitimidad del voto popular y podrán ir a la mesa (de diálogo) en México», apuntó, al tiempo que puntualizó que la decisión final corresponderá a los organizadores del diálogo.

En relación a la Ley de Nuevos Emprendimientos, sugerida por el diputado Nicolás Maduro Guerra, resaltó su intención de impulsar «esa economía diversa, popular, social» expresada con fuerza durante la pandemia por COVID- 19.

«Además del esfuerzo que se hace con la macroeconomía, la economía industrial, esa economía social ayuda a la gente a progresar», subrayó.

Indicó que la Ley de Nuevos Emprendimientos, aprobada en primera discusión el 28 de abril, es la legislación «de esta coyuntura, de este momento».

Por otro lado, rechazó que algunos diputados defiendan los «intereses de terratenientes y oligarquías» al plegarse a la falsa matriz de la improductividad de los terrenos expropiados.

«Si ustedes me demuestran una sola hacienda, tomamos decisiones, pero las tierras son para quienes la trabajan. No estén defiendo ustedes intereses de viejas oligarquías, no es verdad. Es una crítica injusta al sistema de democratización de las tierras que hemos construido con la Ley de Tierras», sentenció.

Al respecto, señaló que el ministro del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, comparecerá -cuando así lo solicite el Parlamento Nacional- para debatir con pruebas y «de cara al país» para que sea el pueblo quien saque sus propias conclusiones sobre el tema.

«Si algún error se ha cometido y alguna tierra no está productiva debemos tomar decisiones para que sean productivas», aseveró.