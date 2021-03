Maduro exige cese del bloqueo que afecta 99% del ingreso nacional

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro exigió una vez más el cese de los bloqueos económicos, financieros y comerciales contra nuestro país al repudiar de manera categórica la imposición de medidas coercitivas unilaterales ilegales y criminales, que han provocado una disminución del 99% en el ingreso nacional.

Durante su intervención en la reunión virtual de Jefes de Estado y de Gobierno sobre “La Arquitectura de la Deuda Internacional y la Liquidez”, el jefe de Estado afirmó que estas acciones “violatorias del derecho Internacional son progresivas y sistemáticas (…) afectan a toda la población venezolana de forma indiscriminada, constituyendo un atentado flagrante contra la humanidad”.

Seguidamente, el Mandatario nacional dijo que es necesario buscar “soluciones alternativas a ese modelo neoliberal imperante que está basado en la competencia y en la explotación ; así como en las ambiciones políticas de algunas potencias. Hay que fortalecer el curso con iniciativas basadas en la solidaridad, en la complementariedad”.

En torno a la iniciativa sobre la financiación para el desarrollo en la era de la covid-19, el Presidente Maduro recordó que “desde hace un año el mundo batalla con una pandemia sin precedentes, cuyas consecuencias económicas y sociales son aún impredecibles. En el caso de la región latinoamericana y caribeña, se ha registrado una contracción del PIB del 7.7% en este año 2020, a la vez se incrementaron los índices de pobreza y desempleo”.

Igualmente, subrayó que “en el mundo unos 131 millones de personas han caído en la pobreza, en el norte global la parálisis de la producción y del consumo han puesto a algunas de las economías más poderosas del mundo en recesión, mientras que los sistemas de protección social que hay en esos países, por el neoliberalismo, han demostrado ser un fracaso. Señor Secretario General, frente a la pandemia todos somos vulnerables, pero no de igual manera, pues las asimetrías precedentes no han hecho sino ahondarse más y más, cualquier avance exclusivo de un país o región enseguida pierde con el avance de la enfermedad en otra”.

Asimismo, expresó de manera categórica que “no se va a superar el Covid-19 en los países ricos hasta tanto todos los países del mundo lo hayan superado; lo mismo va a pasar en el aspecto económico, no va haber una recuperación económica global, hasta que la última economía del mundo haya superado esta crisis y eso nos obliga a una revisión profunda de las condiciones de la deuda, no sólo para la recuperación de las economías , sino para que ésta no se vaya a convertir en un arma de control, chantaje y dominación contra nuestros países, a través de una nueva deuda externa que pudiera resultar eterna”.

De igual manera, el Jefe de Estado planteó la importancia de tomar en cuenta las condiciones particulares de los países en desarrollo, en especial de las economías más pequeñas. “Mas que una suspensión temporal de la deuda, se necesita una reestructuración integral, sin que ello signifique la cesión de la soberanía. Al principio de la pandemia hubo un acuerdo entre el G-20 para una moratoria del servicio de la deuda de los países más pobres para su deuda oficial. Sin embargo, la reticencia de los acreedores privados para sumarse en esta política, hizo que esta iniciativa tuviera un alcance muy limitado”.

Al respecto, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a reforzar este tipo de iniciativas con el fortalecimiento de la “participación global” de todos los actores para aliviar la deuda de los países en desarrollo. “Venezuela hace un llamado a cesar la utilización perversa y manipulada que hacen algunas potencias del sistema financiero Internacional, para secuestrar los activos de los países en desarrollo, depositados en los bancos de esos países”.

En este sentido, aseveró que “desde Venezuela reafirmamos nuestro compromiso con aportar todo nuestro trabajo en la búsqueda de soluciones a la crisis actual, partiendo desde la transformación del sistema financiero y avanzando hacia la reducción de la desigualdad. Es urgente crear una comunidad de destino diferente, de destino común de la humanidad. Es urgente superar los errores del neoliberalismo que han arruinado al mundo. No nos cansaremos de decirlo, que otro mundo y otra vida son posibles”.