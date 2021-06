Maduro: Hemos logrado sentar en la mesa de diálogo a la oposición venezolana

El presidente de la República, Nicolás Maduro aseguró que haber logrado sentar en la mesa de diálogo de Noruega a la oposición extremista venezolana, “es un triunfo revolucionario. Ya los vamos llevar, a esos adversarios de la Revolución, al terreno en donde se define todo, las elecciones”, dijo.

“Los revolucionarios hacemos la política por la unión , todo lo que pueda ser unido, en fase de batalla permanente contra las agresiones imperiales, no podemos bajar la guardia ni un segundo”.

“Cuántas veces me he entrevistado yo con los enviados de Noruega, no lo digo, 15 veces…. Cuántas veces se han reunido Héctor Rodríguez y Jorge Rodríguez ? y por fin logramos que se sentaran todos. Quiero diálogo en base a una agenda nacional, en beneficio del país , pero en ese diálogo, para plantear la cruda verdad de Venezuela. Por eso ratifico, como lo hizo Jorge Rodríguez ante la delegación de Noruega que está en Venezuela sirviendo como enlace con los distintos sectores de la oposición, enlace pendular, como le dicen, le ha ratificado nuestra agenda”.

El presidente dijo que no se trata de un diálogo no es cualquiera, es diferente, debe plantear con crudeza los temas nacionales y reafirmó los puntos de la agenda:

1.- El levantamiento inmediato de las sanciones y de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperialismo.

2.- Reconocimiento de la Constitución nacional y de los 5 Poderes Públicos

3.- Devolución inmediata de las cuentas bancarias con el dinero secuestrado y de los activos secuestrados como Citggo y Monómeros, el regreso de las riquezas a Venezuela.

4.- Queremos que sea un acto público, con transparencia informativa. “Con cámaras y foto pública, como debe ser. No queremos más reuniones en secreto”.

Maduro comentó que muchos opositores se reúnen en privado con lo primero que piden es que el diálogo sea secreto. “Por ejemplo la reunión de Freddy Guevara con Torrealba, conversaciones que fueron fructíferas, pero fue posible ya que Guevara fue indultado por mi. Saliste y ahora quieres ser candidato, quieres ser gobernador , que quieren reunirse conmigo, que están cansados de Guaidó, que quieren inscribir sus candidatos, gracias a mi porque soy tu presidente Freddy Guevara”, comentó.

Para concluir insistió en la disposiciòn de su gobierno al diálogo. “Queremos ir de buena fe, en el momento que estén consensuado los métodos de trabajo, y los detalles, nos sentaremos en un clima de paz que culmina con una fiesta electoral el 21 de Noviembre”.