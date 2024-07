Maduro invitó en Aragua a votar con conciencia el 28 de julio

Un voto consciente y en favor de preservar la paz y la seguridad social, pidió el candidato del Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro Moros, en su cierre de campaña en el estado Aragua, donde dirigió un discurso a una multitud que plenó las calles de Maracay.

El aspirante a la reelección, pidió a los aragüeños que “no se dejen quitar la educación, la salud gratuita y sus viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela”, logros de la revolución bolivariana que serían conculcados con un eventual gobierno de derecha, según sostuvo Maduro.

“Hemos construido 5 millones de viviendas, pero el pueblo necesita muchas más ¿quién le va a construir las viviendas al pueblo? ¿la oligarquía? Tenemos que construir 3 millones de viviendas más”, dijo el candidato.

Añadió que sus ofertas “no son promesas, son hechos. De esas, 3 millones de viviendas nuevas, ya estoy construyendo 400 mil”, explicó. “Yo no prometo nada, yo me comprometo. La revolución tiene palabra y compromiso. Así lo aprendí de mi padre y maestro Hugo Chávez Frías”, dijo.

Sobre su compromiso con el pueblo, recordó que viene de las bases, de su formación, de sus referentes políticos, pero que no proviene de venderse a factores de poder. “No he sido títere ni monigote de nadie. Soy un presidente independiente… no le debo favores a nadie en esta vida, no tengo cola de paja, no soy chantajeable. No le tengo miedo ni al mismísimo demonio del imperio. Tengo el apoyo del pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, explicó.

“Si se comen la luz, será su último error político”

El candidato socialista recordó cómo los sectores extremistas de ultraderecha han engañado hasta a sus propios seguidores, y ahora vienen a pedir su voto “como si no hubiese pasado nada”. “Les dijeron vamos a la guarimba y te va a ir mejor, les dijeron que venía Guaidó ¿y qué hizo? ¡Robar! Hay que decirle a la gente de oposición que no dejen que los sigan engañando”, dijo.

“Yo tengo moral para verle a los ojos a este pueblo y decirle que soy Nicolás Maduro Moros y vengo a pedir tu voto para volver a ganar, porque vamos a volver a ganar”, agregó el mandatario.

Recordó que en este proceso difícil “hemos salido adelante porque somos un pueblo valiente. Y Venezuela ha tomado el camino de su propia construcción económica y el pueblo sabe que no podemos abrirle la puerta al fascismo”. Sobre las intenciones de algunos sectores de la ultraderecha de desconocer los resultados y cantar fraude ante una victoria del chavismo en las elecciones, dijo que hay que estar alerta y que las instituciones y las fuerzas del orden se encargarán de hacer cumplir las leyes. “Si se comen la luz, será el último error político que cometan. Ya no habrá perdón, ahora habrá justicia”, sentenció.