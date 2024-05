Maduro: la fuerza del 28-J parirá el diálogo directo con EEUU

“Con la fuerza que va a demostrar este pueblo tras las elecciones del 28 de julio, vamos a enviar un mensaje poderoso al mundo y pariremos el milagro de un diálogo directo con EEUU y tendrán que levantar las sanciones”, así lo expresó el presidente Nicolás Maduro durante su programa semanal Con Maduro+ N°46.

“Para ellos (los gringos) las sanciones son un tiro al pie, -por el impacto que para su economía representa, explicó el mandatario- pero ya aprendimos y ahora no nos van a poder detener, Venezuela va a lo grande, con sus propios métodos, creando nuestras innovaciones y nuestra tecnología y sus sanciones serán elementos inútiles, porque ya conseguimos el despliegue del desarrollo de la economía”, dijo Maduro.

Asimismo, el presidente hizo referencia a los cinco consensos establecidos:

1,. El primero, continuar la senda de la construcción y el crecimiento económico

2.- El rechazo a las sanciones criminales que hay sobre el país, de 84%, según todas las encuestas. Se exige el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales

3.- Necesidad de preservar la paz, fortalecer la paz, la estabilidad interna, promover los valores del amor y la solidaridad. rechazo el fascismo, el odio y la intolerancia

4.- Regresar el estado de bienestar e igualdad social que tuvimos, sobre el salario, la seguridad social, rescatar el estado de bienestar social que ya construimos

5.- Defensa del Esequibo : Venezuela debe recuperar sus derechos históricos y jurídicos para recuperar la Guayana Esequiba. Para ello es necesario unir fuerza moral y espiritual, fuerza política.

“Los cinco consensos que fueron construyendo un país entero fueron la respuesta de la inmunidad interna de un país, su inmunidad espiritual, porque al final ¿qué resistió en Venezuela?: La espiritualidad profunda, los valores profundos, de patriotismo, de decir: No nos rendimos, no nos entregamos, con nosotros no van a poder”, destacó el presidente Maduro, al ser cuestionado en torno a los frentes que, en lo económico, social y político, más contribuyeron a despertar la consciencia de resistencia y de resiliencia en el alma de la Nación

En la sección redes, calles y paredes, el primer mandatario tuvo como invitado al diputado Mari Silva, quien le preguntó si considera que con esta oposición se puede lograr el diálogo.

“Lo hemos intentado muchas veces, -dijo el Presidente- pero siempre cuidándonos. El año pasado se desarrolló toda una experiencia, pero en la misma medida en que se desarrollaba el diálogo, estaban conversando con esa extrema derecha que buscaba métodos para matarme”, dijo.

en desarrollo