Maduro: la oposición no está en campaña sino preparando guarimbas

El presidente de la República, Nicolás Maduro advirtió que la oposición no está en campaña, sino preparando una gran guarimba por cuanto alertó que el gobierno no tolerará que salgan a cometer delitos de odio “y el que lo haga: “pal pote”, sentenció.

“Guarimba y violencia, nunca más. El que salga cometer delitos de odio, difamaciones: pal pote. No se van a tolerar delitos de odio ni violencia, ni contra civiles ni contra militares”.

Exhortó a la población rechazar la violencia y apostar a la paz . “Debemos decirle no al fascismo, no a la violencia… y a buen entendedor, palabras claras, no estamos jugando carrito, ustedes lo saben”, dijo al enviar este mensaje a la oposición .

“La victoria el 28J será la victoria de los que quieren paz, de los que amamos el progreso y a Venezuela”, expresó.

Tales afirmaciones las dijo el presidente Maduro durante la reunión del Comando Nacional de Campaña “Venezuela Nuestra Del Siglo XXI”, donde estuvieron conectados los veintitrés estados del país, más la capital, Caracas, con 15.804 Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh).

Desde este escenario, el primer mandatario solicitó a las Ubch el crecimiento de las movilizaciones a nivel comunitario rumbo a la victoria de las elecciones presidenciales del 28-J