Maduro: La PNB debe ser la columna vertebral para frenar la violencia

La ultraderecha está desesperada y por ende quiere sembrar hechos de violencia en nuestro país, por lo que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) debe ser la columna vertebral para frenar estas acciones, aseguró el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Durante el acto de graduación, ascensos y condecoraciones a efectivos de la PNB, el Jefe de Estado llamó a los hombres y mujeres del cuerpo policial a trabajar sin descanso para asegurar la paz antes, durante y después de la elección del venidero 28 de julio.

“La derecha está desesperada porque no han podido ni podrán con nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a este pueblo bendito de dios, de Bolívar y Chávez. Ellos quieren buscar una tragedia, un hecatombe y no se lo podemos permitir”, resaltó.

