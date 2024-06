Maduro llama a la unión para alcanzar la victoria el 28J

El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a unir a todo aquel que pueda ser unido y que quiera avanzar en paz y estabilidad, para alcanzar la victoria comicial del 28 de julio.



Así lo manifestó el sábado en reunión con las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en Maracaibo, estado Zulia.



En este sentido, llamó a la conciencia del pueblo para reflexionar acerca del proyecto de país que aporta cada candidato.



“Hay 10 candidatos. ¿Quién de los candidatos que hay garantiza en Venezuela la paz y la estabilidad y escucha al pueblo? ¿Quién tiene el liderazgo para garantizar los cambios que Venezuela necesita en paz y estabilidad? ¿Quién tiene el plan para seguir haciendo crecer la nueva economía y transportar ese crecimiento en rescate de derechos sociales verdaderos para el pueblo? ¿Quién estuvo con el pueblo en las malas y en las buenas, en las verdes y en las maduras? ¿Quién defendió al pueblo en la pandemia? ¿Quién defendió al pueblo contra las sanciones criminales y no se acobardó? Que cada quien saque sus propias conclusiones”, señaló.



El líder revolucionario habló de su método al momento de afrontar las situaciones álgidas a las que ha sido sometido el país durante estos años.



“Uno aprende con paciencia, si algo he tenido es paciencia y fe y la reflexión permanente para aprender, adaptarse, innovar, pero no se puede quedar uno solo en la oración como dice Ali Primera: no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, para cambiar las cosas para conseguir la felicidad diría yo. Uno no se puede quedar en la oración o en la reflexión. Uno tiene que ir a la acción permanente”, relató.



Por otro lado, se refirió a las falsas promesas de la derecha ante la proximidad del proceso electoral, e instó a la organización y movilización para dar la batalla en defensa de la Patria.



Para Maduro, sobran razones para organizar el 1×10 más grande y poderoso que jamás se haya visto en el barrio, en la calle, en la esquina en la comunidad, que mueva a la familia zuliana, que toque la fibra de la familia zuliana”, añadió.