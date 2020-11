Maduro llama a participar en el segundo simulacro electoral

El presidente de la República, Nicolás Maduro, invitó este miércoles a los venezolanos a participar en el segundo simulacro electoral, que se desarrollará el próximo domingo 15 de noviembre.

Aseguró que en Venezuela se dan los resultados electorales de forma inmediata, gracias a que el pueblo venezolano ha confiado en la transparencia del proceso electoral.

“El llamado es a que participen en el segundo y último simulacro de cara a las Elecciones Parlamentarias 2020. Invito a todos los venezolanos a que se acerquen a todos los centros que abrirá el CNE y conozcan la nueva tecnología”, dijo el jefe de Estado durante una transmisión de producción nacional.

Destacó el proceso de trabajo que esta realizando el Consejo Nacional Electoral (CNE), para garantizar la transparencia del proceso electoral, “se han realizado diversas auditorias de las cuales he estado al tanto y aplaudo la labor que están haciendo las autoridades para recuperar la paz del país con la participación”, dijo el presidente.

Recordó que en Venezuela no pasará lo que ha pasado en otros países, “aquí damos los resultados el mismo día, aquí no estamos en guachafa como en otros países donde pasa una semana y no hay seguridad de los votos”, afirmó.

“Imagínense ustedes que aquí estuviera sucediendo eso y 10, 15, 20 días después es que se dieran los resultados. ¿Qué dijeran desde la OEA, desde EE.UU. o nuestros queridos y apreciados amigos de la Unión Europea (UE)?”, planteó, desde el Parque Los Caobos de Caracas.

“Venezuela da resultados certificados el mismo días de elecciones. No quiero comparar con lo que está pasando en EE.UU. donde están hablando que en estados fundamentales, Michigan, Georgia, Pennsylvania, Arizona, Nevada, entre otros, los resultados definitivos lo darán entre el 23 de noviembre y diciembre y luego un periodo de cuestionamiento de recursos electorales”, advirtió.

Destacó que con el segundo simulacro electoral, Venezuela se convierte en el único país que hace estos ejercicios para aceitar la maquinaria tecnológica, el conocimiento de los electores y el despliegue del Plan República que hace la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para proteger todo el proceso en paz en forma democrática, transparente y segura.

“Se acerca el 6D en paz, estabilidad, una campaña electoral adaptada a los 7 días de flexibilización cuando toca y a los 7 días cuando toca la cuarentena radical. Invito a todos los venezolanos a que se acerquen a los centros electorales que abrirá el CNE para que conozca la más avanzada tecnología y segura del mundo”.