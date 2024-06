Maduro: los patarucos están alborotaos porque no soy débil

El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su programa semanal N°48 respondió a las tesis de los “patarucos” de la oposición respecto a sus propuestas de gobierno frente a la contienda electoral del 28J asegurando que están alborotaos porque no es un candidato débil ni manipulable.

Al ser preguntado sobre la base de un estudio de la encuestadora latinoamericana Paramétrica, las cuales arrojan que si las elecciones se realizaran el día de mañana, el presidente Nicolás Maduro, estaría ganando con un 43%, seguido del candidato más cercano, con un 32%, el primer mandatario enfatizó que “la encuesta está en la calle, la esperanza está en la calle, el poder está en la calle, y esperemos el 28 (de julio) y veremos una gran victoria”.

Sin embargo, aseguró que Luis Eduardo Martínez es el candidato del pasado, quien a través de sus redes sociales ha impulsado en su discurso que en la cuarta república se realizaron más obras que las que ha ejecutado la revolución a lo que el primer mandatario dijo:

“Él (Luis Eduardo Martínez) Representa a AD y Copei , PERO te pelaste conmigo, mi programa es ir hacia el futuro, no hacia el pasado, ponte las pilas”, sentenció.

Asimismo, respondió al candidato Antonio Ecarri, candidato por el partido Alianza del Lápiz, quien a través de su cuenta en X respondió al Presidente:

“Te respondo de una vez @NicolasMaduro y junto a mis gallos finos de Yaracuy: ¡Gallo que no pelea no es gallo! ¡Gallo pataruco es correlón! Demuestre si es gallo fino en la arena de un debate nacional. Lo reto. Lo espero con las espuelas puestas. ¡Debate! Eso si… no puedes enviar a nadie. Debes venir tú. El pataruco -te recuerdo- es aquel que le tiene miedo a la arena”, reza el post del candidato.

Maduro recordó que Ecarri trabajó junto a Leopoldo López con el partido Primera Justicia y también fue dirigente de Proyecto Venezuela y Copei. “Depende de cómo te menees vamos a un debate”, respondió el primer mandatario a la invitación del opositor

Por otra parte, el candidato Daniel Ceballos, apuesta a lo que denomina “Pacto de la esperanza”, con el objetivo de “disminuir la polarización”, a lo que el presidente Maduro , saliendo al paso, comentó que está obviando que participó en el denominado plan La Salida,

“Pienso que los patarucos están alborotados y me caen a piedras a mi. La gente del Táchira, Mérida, Trujillo, debe recordar que Ceballos dirigió las guarimbas más destructivas que se han conocido en Los Andes, hace 10 años, por lo que posteriormente estuvo preso y salió libre por medidas de beneficio y es ahora es candidato de Voluntad Popular (VP), a través de un movimiento llamado Arepa, “pero debo dudar de él porque tratan de ponerse un disfraz de perdona vida, de demócrata, pero por detrás está quien dirigió a VP en esa insurrección contra la Revolución Bolivariana. Ese es otro tapareado”, dijo Maduro.

“Debemos descubrir quien se pone el disfraz, quien tiene un programa verdadero a favior del pueblo y por eso digo: Todos los patarucos están alborotaos porque no soy débil ni manipulable, porque tuve como maestro a Hugo Chávez y a mi no me va a manipular nadie, y soy humilde, desde donde todo es posible”.

Asimismo, recordó que en las circunstancias más duras, sanciones, fue la Revolución bolivariana quien estuvo junto al pueblo.

“¿Quién estaba contigo en los momentos duros y difíciles? Nosotros. ¿Quién acabó con las colas y logró el abastecimiento al 100% con producción nacional de los mercados del país. ¿Quién ha estabilizado la economía? Logramos en mayo la inflación más baja en 20 años, así que pataruco, no te vistas que no vas.”, sentenció