Maduro: Motor emprendedor dinamizó la nueva economía del país

El candidato a la reelección por el Gran Polo Patriótico (GPP), Nicolás Maduro, legó a Guanare, estado Portuguesa, donde lo recibió el amor y la alegría victoriosa del pueblo, de cara a la cita electoral del domingo 28 de julio.

Al ritmo de arpa, cuatro y maracas el candidato del pueblo junto a su esposa Cilia Flores bailaron al ritmo del joropo acompañados por los aplausos de los presentes.

Desde la tarima, el abanderado de la revolución reiteró al pueblo de Guanare que con la victoria contundente del próximo domingo, le vamos a abrir las compuertas a la paz y al progreso económico, por los próximos cincuenta años de la vida Patria.

Con el plan de la Patria de las 7 transformacionales en mano, Maduro aseguró que Venezuela tiene futuro en mano de la Revolución Bolivariana. “Tengo el plan ¿Quién de los diez candidatos tiene un plan, un proyecto y la experiencia?”, cotejó Maduro.

Recordó que éste plan fue redactado y diseñado con las manos del pueblo, explicó que el Plan de las 7T desarrolla siete puntos consolidados en los siguientes ámbitos: Modernizar la Economía, Independencia Plena, Paz, Seguridad e Integridad Territorial, Social, Política, Ecología y Geopolítica.

Maduro recordó que la Región de Los Llanos ha sido epicentro de grandes victorias. “Venezuela está preparada para una nueva etapa”.

En este sentido, afirmó que el triunfo electoral en Portuguesa es un hecho como lo es en toda Venezuela, al manifestar que tiene fe en el pueblo con una victoria contundente e irreversible el próximo domingo.

“Derrotaremos a la extrema derecha que odia, no se dejen engañar porque el único candidato que garantiza la paz y la estabilidad de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moros, no han podido con este pueblo ni podrán no volverán esos apellidos, esa casta de sangre azul”, afirmó el candidato Maduro ante multitudinaria la concentración de cierre de campaña en Guanare.

Venezuela potencia

Durante su discurso, Maduro ratificó que el Motor Emprendedor ha permitido dinamizar la nueva economía. “Tenemos la verdad de nuestra parte, tenemos el amor más grande por nuestra Patria”.

“Vine a hablar de la construcción de la Venezuela Potencia”, manifestó al pueblo del estado Portuguesa en su cierre de campaña.

En este sentido, el líder bolivariano anunció que tiene como meta entregar 5 millones de créditos a emprendedores del país. Afirmó que ya cuenta con los recursos para otorgar el primer millón en los próximos 12 meses.