Maduro: Quien vote por nosotros lo hará por la paz y la independencia

Una gran marea roja se desbordó este lunes en Catia La Mar, estado La Guaira para recibir al candidato de la Patria por el Gran Polo Patriótico (GPP), Nicolás Maduro quien realiza su peregrinar de campaña por todo el país.

Desde la tarima, el abanderado de la revolución señaló que el domingo se hará justicia con el voto porque “le vamos a pasar todas las cuentas a esa oligarquía que llamó a sanciones, a bloqueos y a invasiones”.

Maduro ratificó que ha evitado que el país caiga en una espiral de violencia, así como ha hecho triunfar la paz, la tranquilidad y la estabilidad para toda Venezuela.

Al respecto, destacó que quien apoye con el voto su candidatura, estará a favor de la paz, el derecho al futuro, la dignidad y la independencia.

En este sentido, sostuvo que el 28 de julio la decisión es muy clara entre “los que amamos a Venezuela y la defendemos y quienes la han atacado y la quieren vender”.

El líder revolucionario destacó que con el triunfo del domingo “le abriremos las compuertas a Venezuela a cincuenta años de paz, independencia, crecimiento y a un futuro esplendoroso”.

“La decisión del día domingo es fundamental, porque lo que suceda definirá el futuro de los próximos cincuenta años en Venezuela”, dijo.

Al respecto, Maduro llamó a todos los vecinos y vecinas a la defensa del derecho a la paz, el futuro y a decirle a los que han pedido sanciones: No volverán.

También indicó que el respaldo del pueblo venezolano en los comicios del 28 de julio será al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones, que fue consolidado en consulta con todas las comunidades y sectores del país.

“Tenemos un pacto de amor, un pacto de almas, honestas y profundas. No les he fallado ni les fallaré jamás y daré todo lo que tenga de mí porque estoy resteado con el pueblo, y esa derecha extremista de los apellidos de sangre azul, aquí no pasará, que lo sepa el mundo y todo el mundo”, expresó.